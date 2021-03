Cartoleria di Natale, un business che dimostra resilienza

“La nuova mdd si declina secondo tre linee tematiche - ambientale, letteraria e un’Artist Edition - e comprende, tra gli altri, prodotti di cartotecnica - spiega Chiara Bonanomi senior buyer & category manager -. Si tratta di un brand il cui elemento principale è l’attenzione ambientale, quindi materiali riciclati e riciclabili, per la cartoleria totalmente made in Italy, con un posizionamento di prezzo al di sotto del leader di mercato. Per ora si tratta di taccuini e quaderni, nel 2021 sono previsti lanci di nuovi prodotti e in questi primi due mesi sta già dando ottimi risultati”.

Le librerie sono tra gli esercizi che già da aprile hanno potuto lavorare nonostante la pandemia. Così i negozi laFeltrinelli hanno sempre tenuto aperto . Rimanendo nell’offerta natalizia, il 2020 si è distinto per l’attenzione rivolta in particolare ad articoli sostenibili, per esempio di carta riciclata o cuoio rigenerato, e per il successo di una nuova proposta di oggettistica caratterizzata da un design accattivante e da un prezzo un po’ più alto rispetto a quello che di norma si trova da Feltrinelli. Oltre le feste, le novità del 2020 sono due. Una riguarda l’offerta, con il lancio a fine novembre del marchio proprio Open Wor(l)ds ; l’altra il layout, che è stato ridisegnato in occasione dell’inaugurazione a fine novembre scorso della libreria di Piazza Piemonte a Milano e che prevede una nuova disposizione della cartoleria e dell’oggettistica.

Il Covid-19 ha complicato anche gli allestimenti costringendo a variarli anche giornalmente, in base alle direttive e alle restrizioni che hanno escluso alcune merceologie dalla vendita, o limitato gli afflussi per la chiusura dei centri commerciali. Questo ha comportato una revisione dell’offerta inserendo prodotti vendibili e togliendo quelli vietati.

“Si è creato uno scambio molto proficuo tra i reparti marketing e commerciale - aggiunge Miriam Binda, buyer cartoleria di Bennet - con idee del commerciale riprese nelle campagne marketing, e viceversa i temi delle campagne sfruttati dal commerciale per caratterizzare il prodotto in merchandising”.

Dialogo tra i comparti Il nuovo layout laFeltrinelli a Milano si distingue per la capacità di mettere in dialogo i prodotti di cartoleria con la proposta editoriale, riconducendoli all’interno di un perimetro ben definito all’interno del negozio, per esempio proponendo gli articoli legati al mondo del cibo e della cucina accanto ai libri di ricette e tempo libero. Anche questa scelta sta dando buoni risultati e sarà parte rilevante della strategia 2021, con la progressiva estensione a tutti i negozi della rete.

Il Natale di RiPlast

La collezione My Gift di RiPlast per confezionare i regali di Natale comprende numerose varianti di buste diverse per colore, decoro e formato, tra cui le nuove buste metallizzate Oh Oh Oh in 5 colori e 4 formati, con materiali plastici ecologici. Non mancano le buste trasparenti Kristalbag Classic che prevedono alcune varianti con il fondo e quelle per alimenti, queste ultime in 5 misure. Le decorazioni spaziano dalle sfere natalizie ai soggetti per il patchwork senza ago e découpage, sfere in polistirolo da rivestire o colorare, campane e cuore in polistirolo espanso, corona e stella sempre in polistirolo espanso, sfere e varie forme in polistirolo trasparente.

Inoltre c’è Elettra, la macchina disegnata dal pluripremiato designer giapponese Makio Hasuike, che è stata selezionata per il Compasso d’Oro 2020. Elettra ricopre libri e quaderni e protegge i documenti ma realizza anche pacchetti-regalo su misura senza sprecare nulla. RiPlast la offre in comodato d’uso ai cartolai in tutta Italia.