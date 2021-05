Cash and Carry (Selex) lancia la campagna di fidelizzazione

Nei 68 punti di vendita dell'insegna Cash and Carry, insegna parte di Selex Gruppo Commerciale dedicata alla vendita all’ingrosso, sarà disponibile la raccolta punti a catalogo sviluppata da Promotica spa, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, che per la catena ha studiato la nuova campagna del valore totale di oltre 1 milione.

I clienti professionali degli store, dislocati in 9 regioni da nord a centro-sud del Paese, potranno collezionare, fino al 30 gennaio 2022, un punto elettronico ogni 25 euro spesi, a cui si sommeranno punti doppi o aggiuntivi previsti in determinati periodi e legati all’acquisto dei cosiddetti prodotti Jolly.

“Tra le diverse tipologie di attività loyalty di cui ci occupiamo, la realizzazione e gestione dei cataloghi premi è centrale - afferma Diego Toscani, amministratore delegato di Promotica-. Iniziare il mese di maggio proprio con la presentazione del catalogo 2021 per Cash & Carry è dunque motivo di orgoglio, trattandosi del principale investimento in fidelizzazione di un’insegna ad alto tasso di crescita. Questa campagna è per noi un banco di prova, un’ulteriore opportunità per dimostrare la nostra competenza in ambito loyalty. Un progetto importante anche per i valori che mette al centro, l’italianità in primis, con l’inserimento a catalogo di numerosi prodotti Made in Italy e che portano alla ribalta le eccellenze del nostro artigianato”.

I premi

Il catalogo 2021 comprende una varietà di premi destinati ad utilizzo sia personale che professionale: prodotti per la propria attività, per la casa, il tempo libero, la cura della persona, accessori per il viaggio, complementi d’arredo ed articoli tecnologici, solo per citarne alcuni. Particolare attenzione è stata posta nell’inserimento di prodotti Made in Italy e realizzati dalle principali realtà artigianali del nostro Paese.