Chemours sospende la fornitura di gas refrigeranti ad alto Gwp

Il regolamento F-Gas dell’Unione Europea vieta l'utilizzo di gas refrigeranti con alto Gwp (potenziale di riscaldamento globale), per questo Chemours ha annunciato la sospensione della la fornitura dei refrigeranti ad alto Gwp R-404A (Gwp 3922) e R-507A (Gwp 3985) nell’Unione Europea dal 1° gennaio 2020.

Secondo il regolamento, non si potranno più utilizzare impianti fissi di refrigerazione che contengono, o il cui funzionamento si basa, sugli Hfc con Gwp di 2.500 o più (tranne gli impianti destinati ad applicazioni progettate per raffreddare prodotti a temperature inferiori a -50°C).

Su quali alternative di gas refrigeranti a basso Gwp puntare

Chemours offre diverse opzioni per una transizione regolare ed efficace: Opteon XP40 (R-449A), una soluzione per il retrofit di impianti esistenti e Opteon XL40 (R-454A) e XL20 (R-454C), soluzioni sostenibili a lungo termine progettate per i nuovi impianti.

In particolare Opteon XP40 (R-449A), un refrigerante di classe A1 con un Gwp di 1397 secondo il rapporto di valutazione AR4, è attualmente il refrigerante scelto dai principali supermercati, retailer, installatori, distributori e utenti finali nell'UE per il retrofit, offrendo prestazioni ed efficienza energetica migliorate con un impatto ambientale più sostenibile e una riduzione del Gwp di oltre il 65% rispetto all'R-404A.