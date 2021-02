Chewing Calm, l’integratore alimentare contro l’ansia

Dopo il lancio sul mercato di Mind the gum, la start up Dante Medical Solutions, nata nel 2015 dall’incubatore Speed Me Up di Università Bocconi e Camera di Commercio di Milano, propone Chewing Calm, un integratore alimentare con 12 nutrienti bilanciati tra cui melissa, teanina e biancospino nel formato chewing gum. La scelta del formato dipende da ragioni ben precise: studi clinici hanno provato che la masticazione aiuta a ridurre lo stress influendo positivamente sui livelli di attenzione e concentrazione.

Il prodotto, pensato per dare sollievo da ansia e preoccupazioni, è adatto a donne e uomini di ogni età e si inserisce in un trend crescente di articoli creati per supportare l'umore. In questo settore, infatti, le vendite crescono dell’11% anno dopo anno, mentre nei primi mesi del 2020 la categoria ha avuto una crescita del +26% rispetto al primo trimestre 2019.

“Ho creato Chewing Calm, un prodotto naturale ma efficace e che non crea imbarazzo grazie al formato chewing gum -afferma Giulia Trombi, direttrice marketing Dante Medical Solutions-. E adesso riesco addirittura a gestire lo stress da imprenditrice. Le componenti attive utilizzate sono delicate, naturali e non creano abitudine di nessun genere”.

Chewing Calm è proposto al gusto di menta e tè macha, non contiene zucchero né aspartame, glutine, lattosio né coloranti. Attualmente è in vendita online, in diversi formati, sul sito dedicato. Sarà disponibile anche nelle farmacie e nei rivenditori di grande distribuzione e bar.