Circana e Conad alleate nella business intelligence

Costruire piani di azione commerciali e di marketing per affinare le scelte assortimentali e migliorare le performance delle merceologie. È l’obiettivo della collaborazione tra Circana e Conad, con la società di consulenza che ha messo a disposizione del gigante della distribuzione Liquid Data Collaborate.

Il ruolo della piattaforma tecnologica

Grazie alla piattaforma tecnologica di business intelligence, che potenzia i servizi già messi a disposizione in passato, le informazioni relative agli acquisti dei clienti di Conad - in forma anonima e aggregata con viste sul totale o per area geografica - saranno condivise con i fornitori interessati ad aumentare la collaborazione grazie a un'unica vista condivisa.

L’importanza di misurare i risultati

“Oggi è fondamentale che l’industria lavori a stretto contatto con i distributori per definire obiettivi misurabili e Kpi condivisi. Liquid Data Collaborate powered by Circana trasforma l'analisi dei dati in un potente strumento di business, generando azioni strategiche che intensificano e valorizzano il rapporto con il cliente”, commenta Angelo Massaro, amministratore delegato di Circana.

“Negli ultimi due anni i clienti hanno accelerato il processo di cambiamento delle loro scelte ed è diventato molto più importante leggere con precisione e tempismo i loro comportamenti di acquisto - dichiara Francesco Avanzini, direttore generale di Conad – La nostra lunga collaborazione con Circana trova in Liquid Data Collaborate una felice sintesi, che ci consente di guardare con ottimismo a una sempre più efficace collaborazione con le imprese industriali, sia per le marche nazionali sia per la nostra marca commerciale”.