Città del sole amplia la rete con tre aperture

Si consolida la presenza dell'insegna dedicata al gioco creativo con tre strutture realizzate a Firenze, Milano e Ferrara. Città del sole amplia così la sua rete con i punti di vendita aperti rispettivamente nel Nuovo Quartiere San Donato, a Corso Genova, ideale punto di riferimento per tutta la zona dei Navigli, e in via San Romano 32.

“Non nascondo che ci siamo interrogati molto in merito all’apertura di tre punti di vendita in questo momento -commenta Graziano Grazzini Ad di Città del sole-. Queste tre inaugurazioni sono per noi forti segnali di fiducia nei confronti delle città e delle regioni che da sempre credono in Città del sole”.

L'offerta dell'insegna comprende circa 3.000 referenze e una libreria con oltre 600 titoli, tra classici e novità editoriali che si ispirano ai valori e al principio pedagogico alla base della proposta commerciale. L'assortimento propone anche la collezione Gioco Creativo, una gamma di prodotti realizzati da importanti aziende del settore e distribuiti in Italia in esclusiva dai negozi Città del sole.