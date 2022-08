Coin accompagna il back to work con “Colors in the City”

La catena italiana di department store lancia la nuova campagna digital e offline per le proposte autunno-inverno. La parola chiave è energia

Colori ed energia. Queste le parole al centro della nuova campagna di comunicazione digitale e offline con la quali Coin accompagna il periodo del back to work, un momento di ritorno alla routine lavorativa sempre più "sentito" dalla collettività e oggetto anche sui social di numerosi meme. La catena di deparment store lancia dunque le nuove proposte autunno-inverno esprimendo vitalità e forza nella campagna advertising “Colors in the City”, ideata dalla direzione marketing di Coin, con la collaborazione del fotografo Paolo Santambrogio e dello stylist Alessandro Buzzi.

Le tonalità prescelte sono ispirate alla palette istituzionale di Coin e, all’interno della comunicazione, l'insegna ha deciso di dare spazio ad alcuni dei brand presenti nella propria rete di punti di vendita, tra i quali Hugo By Hugo Boss, Gap, Superdry, La Martina, Dkny, Stefanel, Momonì, Gianni Chiarini, OOF Wear. La campagna sarà veicolata attraverso tutti i canali digitali (social, sito, newsletter) e in store (vetrine fisiche, vetrine digitali, monitor interni e videowall).

"Coin riparte dai colori, per una stagione all’insegna dell’energia e della ripartenza. La nuova campagna che lanciamo oggi è l’ennesimo step di un più ampio percorso di innovazione che l’azienda sta portando avanti, un progetto che coinvolge Coin a 360 gradi, che parte dai nostri store – che nell’ultimo anno si sono arricchiti con un brand mix quanto mai attuale, e con nuovi format che hanno da subito riscontrato un grande successo per la loro contemporaneità, come Lifestyle Hub, Beauty Innovation e Coin Season – e dal nostro marketplace, per arrivare a caratterizzare la nostra comunicazione", spiega Monica Gagliardi, direttore marketing e digital transformation di Coin SpA.