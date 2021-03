Coin apre il primo sportello per donne in uno store di Milano

Si chiama Petalo Bianco ed è il primo sportello psicologico in aiuto alle donne vittime di violenza aperto all'interno di un department store. L'artefice dell'iniziativa è Coin, la location è il negozio di Piazza V Giornate a Milano, il partner l'associazione Fare x Bene.

Un servizio gratuito di ascolto, informazione, accoglienza e consulenza psicologica offerto in un luogo riservato e "in incognita", dove poter usufruire della competenza professionale del team di psicologi dell’associazione, esperti nell’approcciare i traumi causati da ogni tipo di abuso e violenza di genere. La disponibilità dello sportello è tutti i venerdì pomeriggio e la prenotazione si può effettuare online.

Un progetto di csr che risponde a un problema sociale ulteriormente aggravato dalla pandemia e dai lockdown. Per promuoverlo, Coin ha anche realizzato una t-shirt che riporta la grafica “m’ama non m’ama” della margherita, in vendita nello store e sul sito eCommerce.