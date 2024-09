Coin: Gabola e Cosmi nuovi presidente e amministratore delegato

Il cda di Coin annuncia che Andrea Gabola sarà il nuovo presidente. Matteo Cosmi prende il posto di amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione di Coin, comunica la nomina a presidente di Andrea Gabola e di Matteo Cosmi ad amministratore delegato. I due manager succedono, rispettivamente, a Marco Marchi e Ugo Turi. Prosegue così il piano di crescita del retailer che conta 35 Department store sul territorio nazionale.

Con Gabola e Cosmi prosegue il piano di Coin

Le competenze in ambito finanziario e le pregresse esperienze in operazioni di ristrutturazione aziendale, alla base della scelta. I due continueranno a far parte del cda in qualità di amministratori.

Coin, il suo ruolo nel department store

Coin è la più diffusa catena di department store in Italia, comunica l’azienda nel comunicato. La sua presenza è su tutto il territorio nazionale, specie nei maggiori centri storici e vie dello shopping, con 35 negozi diretti. Oltre a questi si aggiungono oltre 130 store a insegna Coincasa tra Italia ed estero. Con vendite per circa 420 milioni, conta 30 milioni di visitatori e 9 milioni di scontrini emessi, con un un portfolio di più di 1000 brand.