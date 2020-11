Coin@at home: l’iniziativa per sostenere il territorio

Dopo l'operazione Basta un caffè, raccontata in questo articolo, Coin lancia due nuove iniziative a sostegno del territorio e dei suoi cittadini. Nei department store dislocati in tutta Italia saranno organizzati incontri in diretta video su Instagram con istruttori di yoga e fitness, artigiani locali, ristoratori e pasticceri, artisti e esponenti del mondo della cultura. L’iniziativa Coin@at home ha un duplice obiettivo, da un lato di proporre esperienze nuove ai clienti costretti a stare in casa per le restrizioni causate dalla pandemia, dall'altro di offrire ai professionisti del settore della ristorazione, dello sport, dei musei e del fai da te, un’occasione per stringere nuove relazioni.

A questa attività è legato il contest #Coinathome, passiamoci l’# che vedrà ristoranti, palestre, musei, centri estetici raccontati in stories di 30 secondi, con i protagonisti a condividere il loro piatto o la location del ristorante o il pezzo più bello del museo o, ancora, il workout del giorno per continuare ad alimentare la comunicazione delle attività del posto.

Ogni giorno, fino a Natale, sarà affrontato un tema diverso:

Il lunedì sarà il giorno dedicato agli eventi speciali,

il martedì la cucina con chef di tutta Italia tra cui Ciro Oliva, del ristorante Concettina ai tre santi di Napoli,

il mercoledì le lezioni di Yoga Vinyasa Anukalana Inspired della maestra Alba Muzzarelli, che indosserà outfit del brand ecofriendly Skin Of Nature

il giovedì il “fai da te” che prenderà il via con Sandy Aime, illustratrice e pittrice, realizzatrice di scarpe illustrate e oggetti parlanti

il venerdì le sessioni di crossfit di Andrea Casalino.

“Vogliamo ribadire ancora una volta il valore che il territorio riveste per Coin -afferma Monica Gagliardi, direttore marketing e digital transformation di Coin spa-. Coin vuole rendere “social il sociale” portando contenuti a casa delle persone, contribuendo a mantenere alta la connessione fra gli attori della filiera, valorizzando le specialità locali e dando voce ai tanti talenti che in questo momento sono chiusi o possono esercitare la loro professione con molti limiti”.

Colazione con Coin

Contestualmente l'insegna avvia l'iniziativa Colazione da Coin. I clienti che faranno acquisti il venerdì mattina, per due venerdì nel mese di novembre, nella prima ora di apertura dei negozi, riceveranno in omaggio una brioche di bar o una pasticceria locale, scelto dal personale dei department store Coin.