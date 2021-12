Colonial Sud Group (VéGé): nuovo step digitale per ImmensoCash

Colonial Sud Group, gruppo della distribuzione organizzata in Campania parte di Gruppo VéGé dal 2010, investe in un nuovo step di digitalizzazione per ImmensoCash (una delle insegne che compongono i 58 store di proprietà e in affiliazione). Il player ha scelto in particolare la tecnologia Pricer per le etichette elettroniche da scaffale, puntando al miglioramento dell'esperienza lato cliente ma anche dipendente.

ImmensoCash, cash and carry di Colonial Sud Group di oltre 10.000 metri quadrati, mira così a facilitare la shopping experience in un periodo in cui è aumentata sia la necessità di conoscenza del prodotto nel percorso di acquisto. La digitalizzazione dei cartellini elettronici rappresenta "la modalità più veloce, sicura e sostenibile per fornire informazioni complete, in continuo aggiornamento: sono un vero mezzo di comunicazione sia al dipendente che al cliente", spiega l'azienda.

“La digitalizzazione è ora più che mai un’esigenza: il periodo appena trascorso ha evidenziato la necessità di ripensare la distribuzione di beni e servizi che deve diventare sempre più innovativa. La tecnologia proposta da Pricer è veloce e affidabile: utilizza la luce come mezzo di comunicazione tra etichette e server ed è un modo naturale, a basso impatto ambientale, senza alcuna interferenze e che riduce il consumo energetico necessario di oltre il 99%” spiega in una nota Michael Cacciatore, sales director di Pricer Italy.