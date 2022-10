Colruyt si allea con 17 allevatori di polli per una nuova filiera del benessere

Una collaborazione diretta con 17 allevatori di polli belgi per creare una catena completamente integrata verticalmente e con elevati standard di benessere animale

Se ne è parlato ampiamente anche al nostro Marketing & Retail Summit 2022, di come alleanze "di valore" oggi siano essenziali per tutto il mondo della gdo e del retail sia in verticale che in orizzontale. Da una necessaria sostenibilità all'esigenza di tenere sotto controllo i prezzi: sono tanti i fattori che impongono una diversa cooperazione e un nuovo approccio su più fronti.

L'ultima case history virtuosa e d'interesse in tal senso? Quella della società di supermercati belga Colruyt, che ha stretto una collaborazione diretta con 17 allevatori di polli del Paese per creare una nuova filiera del benessere verticale e integrata.

Nuovi standard di benessere animale

I così ribattezzati "polli del benessere" potranno vantare standard di rispetto della salute animale più elevati, come una razza a crescita più lenta, il 40% in più di spazio nel pollaio e investimenti in luce diurna e posatoi. Tutti i 17 allevatori adotteranno anche la tecnica NestBorn, il che significa che le uova vengono deposte nel pollaio e i pulcini si schiudono lì. La carne dei suddetti polli arriverà sugli scaffali di Colruyt e in una diversa variante anche nell'insegna di proprietà OKay.

Colruyt si era già impegnata dallo scorso anno a far sì che la sua gamma di polli freschi standard soddisfacesse criteri di benessere più elevati entro il 2026. La partnership con i 17 allevatori belgi è altresì in linea con l'ambizione del Gruppo Colruyt di lavorare più direttamente con questi ultimi. In precedenza, Colruyt Group aveva investito nelle propria filiera di approvvigionamento per patate, soia e ortaggi biologici, tra gli altri.