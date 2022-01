Come automatizzare la gestione del cliente? Un nuovo White Paper dedicato alla Customer Experience Omnicanale

Al fine di conseguire il maggior successo sul mercato, l’esperienza del cliente è oggi tra i massimi fattori di differenziazione e in futuro lo sarà sempre di più. Una partita in cui giocano un ruolo chiave implementazioni tecnologiche semplici e sostenibili che hanno l’obiettivo di creare una experience end-to-end che faccia sentire il cliente unico e appagato. In questa direzione, è fondamentale per le aziende superare una logica multicanale e avviare la transizione verso una dimensione strategica customer centrica e data-driven, capace di garantire un’elevata personalizzazione dei percorsi d’acquisto e di fornire risposte adeguate al momento giusto.

Realizzando dei percorsi automatizzati e personalizzati per i clienti, si mettono le basi per rapporti duraturi ed un alto grado di fidelizzazione: è una strategia che attraversa più canali digitali e che ha bisogno del giusto strumento di marketing automatizzato come gli hub di customer engagement omnicanale.

Le opportunità della customer experience omnicanale sono immense, così come la possibilità di utilizzare i diversi touchpoint per costruire un efficace customer journey, che comprende anche la qualità dell’assistenza clienti basata su un cloud contact center omnicanale.

Ma in tutta questa automazione basata sui dati, quanto conta ancora il contatto umano?

La sfida è raggiungere il giusto equilibrio tra un’assistenza automatizzata e lo human touch, facendo convivere questi due asset della comunicazione in modo strategico e coerente, in base al momento e alla specifica esigenza.

Vi invitiamo a scaricare il White Paper “CUSTOMER EXPERIENCE OMNICANALE - le tecnologie per automatizzare la gestione del cliente, con un tocco umano” per iniziare il vostro viaggio alla scoperta di questo argomento irrinunciabile, per cogliere e concretizzare le potenzialità delle piattaforme cloud per la marketing automation.

SCARICA GRATIS LA TUA GUIDA!

SCARICA GRATIS LA TUA GUIDA!