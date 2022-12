Comet con Younited Pay per i pagamenti digitali

La partnership di Comet con Younited Pay è in corso da 6 mesi: si tratta di un servizio di pagamento per il retail fisico e digitale, che in questo caso, trattandosi di un retailer di elettronica di consumo, permette di acquistare un dispositivo Apple a rate.

Finanziamenti per Comet con Younited Pay

Il sistema di finanziamento legato ai dispositivi Apple permette di selezionare la rateizzazione del pagamento, ed è possibile rinnovare il servizio acquistando un nuovo dispositivo Apple oppure terminare di pagare il primo acquisto, come programmato.

Una forma di finanziamento, ma anche di fidelizzazione.

La scelta è caduta sui prodotti Apple perché per Comet sono tra i prodotti più acquistati. Gli iPhone in particolare, il 13 e il 13Pro, che insieme rappresentano quasi il 50% dell Gmv (importo totale delle vendite). Subito dopo ci sono gli smartphone di ultima generazione, 14 e 14Pro Max, e l'Apple Watch Series 7.

Bilancio dei primi 6 mesi

Valutazione positiva, con un carrello medio finanziato di poco più di 1.100 euro, una durata media del finanziamento pari a 22 mesi, una rata media di 56 euro mensili. Apprezzati l'opzione di rinnovo e la possibilità di permuta. Il 40% degli acquirenti è nella fascia d'età tra 20 e 30 anni.

“Per Comet adottare Younited Pay è rimanere coerenti allo sforzo quotidiano della nostra organizzazione nell’essere vicini al consumatore - dice Luca Arletti, direttore vendite elettronica di consumo di Comet - . Un consumatore sempre più evoluto e consapevole

che necessita di questi servizi e che attraverso queste facilitazioni può, con maggiore soddisfazione,

continuare a scegliere la nostra insegna”.

Comet opera in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Più del 60% delle vendite in questi 6 mesi è stato generato in Emilia-Romagna, in particolare a Bologna. Segue la Toscana, con il 12% del Gmv, il Veneto, Marche e Lombardia.