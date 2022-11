Con Crai sei in buone mani: la nuova campagna pubblicitaria

Con la campagna Con Crai sei in buone mani centinaia di prodotti sia mdd e sia a marchio saranno venduti a prezzi vantaggiosi per i consumatori

On air la nuova campagna pubblicitaria Con Crai sei in buone mani, con la quale il retailer vuole trasmettere la propria vicinanza al consumatore in un periodo negativo per il potere d’acquisto degli italiani. Con l’iniziativa, Crai propone un paniere di prodotti tipici della spesa quotidiana sia mdd sia di grandi marchi con prezzi favorevoli.

“Vogliamo testimoniare il nostro impegno di offrire la qualità al giusto prezzo -commenta Mario La Viola, direttore marketing format, rete e sviluppo di Crai-, perché mai come oggi vogliamo essere vicini a chi ogni giorno ci dà la sua fiducia”.

La campagna Crai raffigura sei soggetti in 2d e verrà trasmessa sulle reti Rai e sulle tv locali nelle zone presidiate da Crai durante le ore di maggiore audience. La campagna sarà in onda fino al 21 dicembre.