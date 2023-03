Con Enervit l’evoluzione della nutrizione sportiva e funzionale a Cibus Connecting Italy

Enervit, azienda leader in Italia nell’integrazione sportiva e alimentazione funzionale, è protagonista a Cibus Connecting Italy all’interno della nuova area Endurance, dedicata al comparto dell’integrazione alimentare e organizzata in partnership con Endu

Parma, 29-30 marzo 2023

Enervit Stand E036 - PAD. 05 - Endurance

Enervit sarà presente con uno spazio espositivo e numerose novità dei suoi brand. Enervit, la linea completa di integratori altamente innovativi e barrette funzionali studiata per rispondere a ogni esigenza di integrazione sportiva prima, durante e dopo lo sport.

Enervit Protein, la linea che da 40 anni è al fianco delle donne per aiutarle a raggiungere i loro obiettivi di forma fisica e benessere. Una gamma di prodotti ricchi in proteine, da tante fonti proteiche diverse, dedicati alla perdita di peso e al bisogno di rimanere in forma. Enervit The Protein Deal, la linea di snack ricchi in proteine, low sugar e senza glutine che ha rivoluzionato il mondo dell’healthy snacking. The Protein Deal è in cima alla classifica delle barrette proteiche più vendute in GDO*.

Tema centrale degli interventi dei vari speaker, che si alterneranno sul palco dell’area Endurance, il mondo delle proteine, nella prestazione sportiva e non solo.

Giulio De Masi, Direttore Generale Area Commerciale Italia Enervit, interverrà mercoledì 29 marzo alle ore 17 con un focus dedicato al proteico dal titolo “Enervit: una storia da leader nella nutrizione sportiva e proteica”.

Partendo dalla storia e dall’esperienza sul campo di Enervit - pioniera nell’ambito della nutrizione sportiva, funzionale e nel mondo Diet Nutrition - in cui l’azienda da sempre si distingue per le soluzioni all’avanguardia e di altissima qualità. Prodotti innovativi con i quali Enervit soddisfa le molteplici esigenze del consumatore moderno, sempre più attento e consapevole, in ogni momento della giornata.

All’interno dell’area, Elena Casiraghi, esperta in nutrizione e integrazione sportiva dell’Equipe Enervit, coordinerà i contributi degli esperti, medici, ricercatori e atleti, e fornirà ulteriori approfondimenti sul tema delle proteine legate al benessere quotidiano, al tono muscolare, alle difese immunitarie, solo per citarne alcuni. Fra gli atleti saranno presenti Daniel Fontana, punto di riferimento nel mondo del triathlon, ed Hervé Barmasse, alpinista e divulgatore, entrambi Enervit Ambassador.

*Fonte: Nielsen, ultime 52 settimane terminanti 01/01/2023, Perimetro: Iper + Super