Con gli ingressi FAAC per la gdo il risparmio energetico è reale e misurabile

Mantenere refrigerato – o riscaldato – l’ambiente evitando al massimo le dispersioni; fare in modo che le porte si aprano solo quando necessario e non al passaggio fortuito dei pedoni di fronte all’ingresso. Questi due obiettivi sono primari per le insegne della gdo, impegnate a gestire in modo sostenibile i propri apparati. FAAC ha studiato dei sistemi adatti allo scopo, già implementati con successo in alcune realtà internazionali e nazionali.

AIRSLIDE è il nome della porta automatica scorrevole con lama d’aria ambientale integrata (dal minimo ingombro ed esteticamente pregevole) dotata del sistema ENERGY SAVING che riconosce la direzione della camminata dell’utente, evitando “false aperture”, ottimizzando i tempi di apertura e chiusura delle ante permettendo così di ridurre le dispersioni termiche, con importanti risparmi economici e di emissioni di CO2. Altra opzione disponibile e integrabile è il riarmo automatico: in pratica, in caso di apertura a sfondamento causata da un urto accidentale o dall’utilizzo come via di fuga, le ante mobili e semifisse possono essere ripristinate in automatico (senza necessità di interventi manuali).

Dall’Italia alla Gran Bretagna: efficientamenti in gdo

Una delle principali insegne italiane ha scelto di testare AIRSLIDE unitamente alla soluzione ENERGY SAVING. Sia con la sola lama d’aria attiva, che in combinazione con il sistema ENERGY SAVING, i risparmi sono stati rispettivamente pari al 41% e al 60%. Questo primo test è stato effettuato in un supermercato con porta Airslide singola. Il secondo è stato effettuato invece in un supermercato con porta a bussola: in questo caso l’utilizzo combinato della lama d’aria e della porta automatica con sistema Energy Saving ha generato un risparmio del 63% di aria climatizzata. Analoghi risultati (64%) sono stati ottenuti sulla porta esterna di bussola con la sola lama d’aria in funzione.

Volando invece in Gran Bretagna, la catena inglese Currys aveva necessità, in due suoi store importanti, in Oxford Street e Tottenham Court Road a Londra, di efficientare l’entrata senza però cambiare le porte in dotazione.

Per raggiungere l’obiettivo, tenendo conto del fatto che i due punti di vendita si trovano in zone ad alto flusso pedonale, è stato installato unicamente il sistema ENERGY SAVING. È stato così ottenuto un risparmio sostenibile del 15% nella produzione di energia nello store di Oxford Street e del 10% nell’altro store, in un periodo di cinque mesi. Non solo: meno aperture hanno generato anche un miglior controllo della temperatura all’interno deie pdv, dunque miglior vivibilità, meno energia utilizzata e minori costi.

Per ricevere maggiori informazioni sulle porte a efficienza energetica è possibile cliccare qui.