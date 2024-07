Conad attiva un progetto per la riforestazione

#Esg. In collaborazione con Cpr System, fornitore nel servizio di pooling di imballaggi riutilizzabili, e con Rete Clima, Conad attiva l'iter per la riforestazione

Nell'ambito del suo programma di sostenibilità, Conad si impegna a sostenere un progetto di riforestazione insieme a Cpr System, fornitore nel servizio di pooling di imballaggi riutilizzabili. Il progetto, realizzato in collaborazione con Rete Clima, è svolto in un’area certificata secondo standard forestale PEFC nel Comune di Bedonia, in provincia di Parma, sotto la gestione del Consorzio Forestale Monte Croce di Ferro.

“Il settore in cui operiamo ha il dovere e la responsabilità di rivedere le proprie logiche produttive e distributive per contribuire al contrasto dei cambiamenti climatici. Per questo, riteniamo la logistica un asset strategico fondamentale per costruire valore, impegnandoci in un percorso verso la riduzione del nostro impatto ambientale che passa da diversi aspetti: dall’ottimizzazione di carichi e tratte a investimenti per una flotta di automezzi sempre più evoluti o che utilizzano carburanti alternativi, fino al sostegno di progetti di gestione forestale sostenibile” commenta Andrea Mantelli, direttore supply chain Conad.

L'attività

L’intervento aumenta la capacità di stoccaggio della CO2, oltre a favorire l’erogazione di una serie di altri benefici ambientali. Nello specifico, viene adottata la pratica dell’allungamento del turno nei cedui di faggio e nelle fustaie di conifere, evitando tagli di utilizzazione, provvedendo inoltre al diradamento nelle fustaie di conifere per ridurre la probabilità di incendi. Nell’arco del progetto si stima una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera pari a oltre 4.000 tonnellate.

Le dichiarazioni

“La responsabilità ambientale e sociale sono da sempre parte fondamentale dei valori della nostra cooperativa” spiega Monica Artosi, direttore generale di Cpr System.

“Crediamo fortemente che la valorizzazione del territorio locale sia centrale in una logica di sviluppo sostenibile: con questo progetto è stato scelto di sostenere un’attività di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nelle medesime aree territoriali dove incidono l’attività e le strutture di CPR System" aggiunge Paolo Viganò, fondatore di Rete Clima.