Conad con Mandarina Duck per l’ambiente

Bollini e sostenibilità: Conad in partnership con Mandarina Duck propone l'approccio sostenibile anche nel collezionamento dei bollini spesa, con i premi amici dell'ambiente della collezione EcoDuck di Mandarina Duck.

Conad con Mandarina Duck

I premi eco friendly del collezionamento Conad saranno disponibili fino al 2 ottobre: si tratta di articoli firmati Mandarina Duck e realizzati con materiali riciclati, nylon, poliestere, poliuretano. Un modo per diffondere la cultura della sostenibilità anche attraverso le iniziative di fidelizzazione.

"Come prima insegna italiana della gdo - commenta Francesco Avanzini, direttore generale di Conad - sentiamo il dovere e la responsabilità di sensibilizzare le oltre 11 milioni di famiglie che ci scelgono ogni settimana per fare la spesa, verso buone pratiche per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Oltre alla revisione delle nostre logiche produttive e distributive, ci impegniamo ogni giorno in una serie di iniziative sostenibili, tra cui anche quelle legate al collezionamento premi, con partnership di valore in grado di veicolare messaggi chiari sull’importanza del riciclo e del riutilizzo dei materiali".

Collezione eco-friendly Mandarina Duck

Ecco come Mandarina Duck rispetta l'ambiente realizzando una collezione in filati sostenibili:

- il ciclo produttivo riduce le emissioni di Co2 in linea con l'obiettivo di neutralità climatica dell'Agenda 2030

- il nylon riciclato si produce così: viene sottratto ai mari, depolimerizzato (purificato) e trasformato in nuovi polimeri per ottenere il tessuto riciclato.

- il riciclo del PET di cui è composta la fibra di poliestere di alcuni dei prodotti della collezione permette di ridurre le emissioni di Co2, risparmiare acqua ed energia nella produzione, ridurre i rifiuti e l'impiego di nuove materie prime.

La collezione è composta da borsa a tracolla, shopper, astuccio pochette, zaino e borsa da viaggio in nylon riciclato; un trolley morbido in nylon riciclato e uno rigido in policarbonato; un kit organizer in poliestere riciclato; un ombrello pieghevole giallo (l'iconico colore di Mandarina Duck) con apertura e chiusura automatiche, in poliestere riciclato; uno zaino Utility, icona del brand Mandarina Duck.

La community sostenibile via app

La collection per Conad con Mandarina Duck è l'occasione per invitare i clienti a far parte della nuova community "Sosteniamo il futuro" presente nella app Conad. Si tratta di un percorso di informazione e formazione verso comportamenti sostenibili creata da Conad insieme a AWorld, la piattaforma che incentiva a una condotta sostenibile e offre l'impatto ambientale e il footprint delle persone. AWorld è anche una app selezionata dalle Nazioni Unite come strumento ufficiale a supporto della campagna globale ActNow contro il cambiamento climatico.

L'iniziativa di Conad consiste nella possibilità per i clienti di entrare nella community e contribuire a raccogliere crediti per l'ambiente con una dinamica di gamification. In palio 70 eBike e 100 monopattini Ducati Urban eMobility, coerentemente con i principi di rispetto dell'ambiente.

L'impegno concreto per l'ambiente

Anche Conad come azienda contribuisce alla community, attraverso l'impegno sul territorio. Per esempio la pulizia delle spiagge dai rifiuti plastici in collaborazione con Plastic Free, associazione di volontariato focalizzata sulla sensibilizzazione riguardo la pericolosità dell'inquinamento da plastica.

L'operato di Conad si fonda su 3 principi; rispetto dell'ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio.