Conad Nord Ovest e Decathlon hanno sottoscritto un accordo per la vendita di una selezione di prodotti sportivi all’interno di un corner brandizzato di 310 mq nel nuovo Spazio Conad di Corso Susa a Rivoli (Torino). La selezione di articoli comprende prodotti per l’alimentazione sportiva, protezioni per articolazioni e muscoli, borse sportive, materiale e abbigliamento per la pratica di trekking, fitness, running e nuoto. Tutti gli articoli acquistati nel corner Decathlon potranno essere pagati alle casse con il resto della spesa.

Nel parcheggio di Spazio Conad il consumatore troverà dei locker per il ritiro degli ordini online sul sito www.decathlon.it.

Questa iniziativa permette alle due insegne di raccogliere sufficienti feedback per allargare l’inserimento di corner Decathlon ad altri negozi Spazio Conad nelle regioni in cui opera Conad Nord Ovest.

L’accordo tra i due gruppi nasce dalla consapevolezza della crescente diffusione della cultura del benessere derivante da una sana alimentazione, da una corretta attività fisica e dalla volontà di ampliare l’offerta di prodotti e servizi all’interno del nuovo format di vendita Spazio Conad.

"Il nostro obiettivo è di essere utili alle persone -commenta Paolo Andrea Piccu, direttore commerciale Decathlon Italia- proponendo articoli sportivi che rispondano a principi di innovazione e accessibilità. Desideriamo sperimentare nuovi approcci commerciali per aumentare i punti di contatto con gli sportivi. Nostra responsabilità è quella di coinvolgere il maggior numero di persone nel nostro progetto, direttamente o indirettamente, per poter trasmettere i valori dello sport, i nostri valori, la nostra cultura d’Impresa e generare valore economico individuale e collettivo".

"Con questa nuova partnership ci poniamo l’obiettivo di arricchire l’offerta al cliente all’interno dei nuovi formati Spazio Conad -aggiunge Adamo Ascari, direttore generale di Conad Nord Ovest-. Spazio Conad è molto più di un’insegna: è il nuovo format a cui saranno improntate tutte le grandi superfici di vendita e rappresenta la valorizzazione della strategia commerciale Conad, caratterizzata da un’offerta di qualità, evoluta e conveniente. Avviamo questo importante test nello Spazio Conad di Rivoli con l’obiettivo di accrescere la nostra offerta e fornire sempre più servizi e esperienze di spesa ai nostri clienti. È importante diffondere la cultura del benessere, dello stare bene con se stessi e con gli altri; l’offerta Decathlon, attraverso la gamma di articoli per l’alimentazione sportiva, attrezzature e abbigliamento per la pratica di trekking, fitness, running e nuoto, integra la proposta commerciale di Spazio Conad e amplia le esperienze costruite attorno al cliente".