Conad Nord Ovest lancia il concorso “Bonus bolletta”

Il concorso "Bonus bolletta" è fruibile in tutti i punti di vendita Conad Nord Ovest, dal 12 settembre al 2 ottobre

Conad Nord Ovest lancia l’iniziativa Bonus bolletta-Concorso Conad per sostenere le famiglie in questo momento delicato in cui i così elevati delle forniture di gas ed elettricità rischiano di inficiare sulla capacità di spesa. Il concorso, attivo dal 12 settembre al 2 ottobre, è disponibile in tutti i punti di vendita della rete e permette di vincere 5.000 carte prepagate Conad da 100 euro ciascuna e un’estrazione finale con in palio 50 carte prepagate Conad del valore di 2.500 euro. In questo modo, Conad Nord Ovest si prefigge di andare incontro alle difficoltà dei consumatori.

“In un momento difficile come questo riteniamo fondamentale promuovere forme d’intervento concrete, come Bonus bolletta, per mitigare l’effetto dei rincari sulle famiglie -spiega l’Amministratore delegato di Conad Nord Ovest, Adamo Ascari-. Siamo in prima linea per contenere il trasferimento dell’aumento dei costi sulle famiglie. Lo facciamo con questa preziosa iniziativa, pensata per proteggere le famiglie dal caro bollette e lo facciamo quotidianamente con la linea dei prodotti a marchio Bassi e Fissi”.

Perché "Bonus bolletta"

Con questa iniziativa Conad Nord Ovest ribadisce la vicinanza alla comunità e il proprio supporto, anche a fronte dei recenti dati emersi. Infatti, secondo un’indagine Ipsos condotta in collaborazione con il World Economic Forum, più del 78% degli italiani si dichiara preoccupato per l’aumento del costo dei beni e dei servizi. Inoltre, il 59% degli italiani non è sicuro di riuscire a fronteggiare il pagamento delle bollette di luce e gas.

Il concorso è fruibile in tutti i Conad Nord Ovest, rete che opera in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Lombardia e Sardegna con 600 punti di vendita.