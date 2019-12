Conad sarebbe in procinto di chiudere con Esselunga una trattativa per la cessione di 8 punti di vendita ex Auchan in area 2. Si tratterebbe quindi della zona del Veneto, territorio dove per Esselunga vi è più ampio margine di sviluppo rispetto alla ben presidiata Lombardia.

La notizia arriva dalle fonti di Gdoweek, ma non è stata ufficializzata e allo stato attuale i due player non rilasciano commenti più precisi in proposito.