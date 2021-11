Il periodo natalizio si avvicina e Conforama Italia (per la catena si veda la mia intervista al nuovo ceo, Eric Joselzon, su Gdoweek 7, 23 aprile 2021, pagg. 32-33) presenta una nuova gamma di prodotti interessanti nella ricerca di un’idea regalo semplice ma non banale, capace di decorare gli ambienti domestici. Partendo proprio dalla casa, si può abbellire le porte con ghirlande o pupazzi a forma di gnomo ognuna con il proprio stile, dalla ghirlanda Frozen, decorata con pigne e palline argentate alla ghirlanda Poinsette Rossa decorata con stelle del Natale rosse.

Diversi stili per diversi gusti anche nell’arte della tavola che rende la collezione Foresta Incantata perfetta per gli amanti della natura e del bosco: Set di tazze a tema bucolico con renne e con alberi di Natale o a forma di animali del bosco.

Per i più romantici e golosi, invece, Conforama ha pensato a taglieri in bamboo a forma di cuore, fino alle biscottiere a forma di casetta. Un fil rouge che andrà a decorare oggetti da cucina, piatti a forma di stella di Natale e che sapranno creare una mise en place degna di nota.

Conforama propone anche le collezioni Notte Luminosa e Polvere di Stelle: accessori per la cucina, dai servizi di piatti in oro o argento, partendo dal porta tovaglioli a forma di renna, albero o stella o alzatine dorate per il centro-tavola.

Per illuminare tutte queste tavole e angoli di casa le sfere a led con corda o le lucine a led con corda a forma di pigna o stella ci regaleranno un’atmosfera “calda” e natalizia da gustare comodamente sul divano o anche sotto il fantastico copripiumino multicolore “Merry Elfing Christmas” abbinato ai cuscini con la medesima trama in verde o bianco per addormentarsi in “dolce compagnia”.