Consorzio Europa (D.IT) lancia l’eCommerce di Sigma

La spesa online è diventata importante e strategica. Le varie insegne si stanno adeguando a questo cambiamento, dovuto anche alle restrizioni del Covid, lanciando o potenziando questo settore. Consorzio Europa (Gruppo D.IT-Distribuzione Italiana) ha, infatti, debuttato con un nuovo servizio di spesa online, attivo da pochi giorni in alcune aree test, come i punti di vendita di Corso 22 Marzo a Milano, che assicura il servizio a tutta l’area centrale e semicentrale della città, Vimodrone (Mi), Lecco, Lodi, Meda, Brugherio e Cesano Maderno (Mb), Arosio (Co). Dopo la prima fase di sperimentazione, il servizio sarà ampliato a tutta l’area del Nord Italia in cui operano gli oltre 250 punti di vendita del gruppo.

“L’implementazione di un progetto di eCommerce era divenuto un’esigenza indifferibile -sottolinea Oreste Santini, presidente Consorzio Europa-. Siamo specializzati nel commercio di vicinato: il servizio al cliente per noi è una vocazione. Con la piattaforma di shopping online miriamo a fornire ai nostri consumatori un servizio ancora più efficiente e moderno, coerente con i loro bisogni e aspettative”.

La piattaforma disponibile su questo sito è stata sviluppata in collaborazione con ReStore, società specializzata nello sviluppo di progetti di eCommerce per la gdo. Questo lancio si inquadra in un più ampio progetto messo a punto da D.IT che garantisce alle imprese associate flessibilità e autonomia operativa nella progettazione e nello sviluppo di iniziative tecnologiche.