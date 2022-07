La realtà consortile, specializzata nella cura della persona e della casa, opera nel canale drugstore con 300 store a insegna Mr. Soap.

Dal 1° gennaio 2023 il Consorzio In.Prof. entra a far parte di Gruppo Crai. Con questo ingresso, si va a rafforzare ulteriormente la Centrale Crai ed a consolidare il presidio del Gruppo Crai nel canale drugstore, dove detiene la seconda posizione in Italia come quota di mercato pari a 31.4% (Nielsen Gnsd edizione febbraio 2022 Total Store).

Il Consorzio In.Prof. nasce nel 1986 con il fine prioritario di favorire la massima produttività delle imprese consorziate mediante la riduzione dei costi di approvvigionamento e distribuzione delle merci e lo sviluppo delle vendite. Nel 2017 diventa socio di Gruppo VéGé. Attualmente opera con 45 consorziati che svolgono sia il ruolo di distributori all’ingrosso sia di proprietari di punti di vendita specializzati. Con una rete di 300 punti di vendita principalmente a insegna Mr. Soap e una quota di mercato di 2,5 punti nel mercato drugstore, il Consorzio stima di raggiungere un fatturato alle casse superiore ai 400 milioni di euro.

“Con l’ingresso del Consorzio In.Prof. – afferma Giangiacomo Ibba, amministratore delegato del Gruppo Crai – consolidiamo ulteriormente la nostra presenza nel canale degli specializzati del cura casa e persona”. Ibba ha inoltre sottolineato come, gli imprenditori che scelgono di entrare a far parte del Gruppo Crai, trovino un gruppo solido e proiettato ad affrontare le nuove sfide dei consumi: “Siamo una realtà in crescita costante, con un management forte e focalizzato a far crescere il Gruppo ed a ridare valore e benefici alle reti distributive che lo compongono -ha aggiunto l’Ad dell’azienda-. Sono contento dell’ingresso del Consorzio In.Prof. poiché rappresenta lo spirito multicanale del nostro Gruppo, votato ad una presenza di qualità nel territorio in cui opera”.

“Per la nostra rete volevamo trovare un gruppo fortemente orientato al retail e alla multicanalità, con una visione strategica del futuro chiara e ben delineata –dichiara Rinaldo Zomparelli, presidente del Consorzio In.Prof.–. Per noi la qualità e le persone sono elementi essenziali per portare avanti un piano strategico di sviluppo della rete e delle imprese che fanno parte del nostro Consorzio. Nella Centrale Crai siamo certi di trovare quanto necessario ad accrescere e consolidare la nostra presenza sul territorio”.