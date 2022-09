Coop Alleanza 3.0: i prezzi dei materiali per la scuola salgono

In occasione della riapertura delle scuole Coop Alleanza 3.0 traccia un quadro dei rincari del carrello della spesa di materiali per la scuola. Anche questo segmento subisce un rialzo dei prezzi che, escludendo i libri di testo, segna un +6,8%. Le risme di carta hanno subito un aumento dei prezzi che va dal 10% al 30%, rincaro giustificato dal massiccio uso dell’energia in questo tipo di aziende produttive. La cancelleria cosiddetta “minuta” segna in media un +5,8%, mentre zaini, astucci e altri contenitori per la scuola registrano un aumento dei prezzi del 3,5%. Lato soci Coop, la spesa media per il back to school è di 230 euro sul luglio/settembre, dove la media annuale è di 557 euro, dato che conferma i dati Codacons.

“Anche se i rincari che registriamo sulla fornitura di prodotti del paniere scuola disegnano una curva meno allarmante rispetto al resto della spesa -commenta Mario Cifiello, presidente di Coop Alleanza 3.0-, è prevedibile un impatto significativo sui bilanci delle famiglie, già gravate da altre improrogabili scadenze e dagli aumenti dei prodotti di uso quotidiano, proprio al ritorno dalle vacanze estive”.

Contenere i prezzi

In relazione ai dati allarmanti, Coop Alleanza 3.0 si impegna a contenere i prezzi. Infatti, con l’iniziativa “Prezzi tutelati per i soci”, sono disponibili due cataloghi scuola con prezzi calmierati fino al 5 ottobre su 300 prodotti e 300 grandi marchi con ribassi che arrivano fino al 30%. Inoltre, l’aggiornamento delle referenze viene effettuato sulla base di un sondaggio online a cui tutti possono partecipare, rendendo la presenza dei prodotti a scaffale una scelta partecipata. Per quanto riguarda, invece, i libri di testo, che rappresentano la spesa più ingente per gli studenti e le famiglie, Coop Alleanza 3.0 ha introdotto importanti scontistiche: -15% per i soci che acquistano libri nuovi, -60% per soci e consumatori per libri usati. Inoltre, con la consegna di libri usati è possibile ricevere un buono spesa del valore del 30% del prezzo di copertina.

Le iniziative Coop Alleanza 3.0

Sabato 10 settembre si terrà l’iniziativa, già di successo nel 2021, “Dona la spesa per la scuola”, una raccolta di materiale scolastico che verrà devoluto alle famiglie in difficoltà e che interesserà quasi 200 punti di vendita tra ipercoop, Coop Alleanza 3.0 e EasyCoop (servizio di spesa online). La raccolta benefica è organizzata in collaborazione con reti di volontariato e istituzioni locali. “L’accesso all’istruzione è una questione non negoziabile -spiega Cifiello-, anche in tempo di inflazione galoppante. Il nostro impegno va nella direzione del sostegno alle famiglie”.