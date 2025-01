Coop Alleanza 3.0 punta su TikTok per parlare ai giovani

Al via il canale canale ufficiale @coopalleanza_30, caratterizzato da brevi video caratterizzati da contenuti originali e un tono ironico

Il lancio alcuni mesi fa della funzionalità “Shop” ha reso evidente come l’obiettivo di TikTok sia di garantirsi entrate anche attraverso le vendite dirette ai consumatori. Al di là degli sviluppi futuribili anche nel nostro Paese, sta di fatto che il social network che deve il suo successo alla viralità dei suoi brevi video continua a diffondersi tra gli utenti, soprattutto i più giovani, rivelandosi dunque uno strumento di marketing potente anche per il mondo della distribuzione. È in questa cornice che si inquadra la scelta di Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa di consumatori in Italia, di sbarcare su TikTok con il proprio canale ufficiale @coopalleanza_30.

Le finalità dell'iniziativa

Dall’azienda precisano che l’obiettivo è “connettersi con una community giovane, dinamica e appassionata, i #CoopLovers, grazie a contenuti originali che uniscano intrattenimento e autenticità ai valori che caratterizzano la cooperativa”.

Il progetto, affidato all’agenzia creativa Cosmic, punta a raccontare il mondo di Coop Alleanza 3.0 in modo innovativo. Attraverso format creativi, saranno valorizzati temi come sostenibilità, convenienza e risparmio, senza dimenticare il legame con il territorio grazie alle storie di chi vive la cooperativa ogni giorno: soci, consumatori e dipendenti.

A popolare il profilo di Coop Alleanza 3.0 sarà inizialmente un mix di video con format informativi e dal tone of voice ironico come “Dimmi che carrello hai e ti dirò chi sei” e “Passa il piatto”, attraverso i quali raccontare in modo leggero e divertente la quotidianità della spesa e i valori condivisi dalla cooperativa.

“TikTok è la piattaforma delle nuove generazioni, ma anche di chi ama sorprendersi, divertirsi e imparare con leggerezza – spiega Milva Carletti, direttrice generale di Coop Alleanza 3.0 –. Non ci limiteremo a mostrare prodotti, ma parleremo di esperienze e valori, magari con qualche ricetta e un pizzico di ironia”.