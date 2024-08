Coop Alleanza 3.0 supera il milione di testi scolastici

La cooperativa offre il servizio di ordine e ritiro dei libri per le scuole primarie di secondo grado, per le superiori, fino all’università

In vista del nuovo anno scolastico, Coop Alleanza 3.0 segnala di aver superato il milione di testi scolastici ordinati tramite i suoi punti di vendita.

Una consuetudine per il sistema cooperativo

Da oltre vent’anni la cooperativa offre il servizio di ordine e ritiro dei libri per le scuole primarie di secondo grado, per le superiori, fino all’università. È possibile prenotarli collegandosi all’url Librochevuoitu.it, accedendo con le credenziali utilizzate per il sito di Coop Alleanza 3.0 e valide per tutti i siti della cooperativa. I testi sono offerti con lo sconto del 15% sul prezzo di copertina (applicato al momento del ritiro) e, come negli anni precedenti, è disponibile l’elenco della specifica classe o il singolo titolo per una ricerca più mirata. Quest’anno i libri si possono ordinare anche in alcuni negozi, tra cui molti ipercoop e supermercati anche nelle realtà più piccole, per offrire un servizio il più possibile vicino alla comunità (elenco consultabile su All.coop/libriditesto).

Come funziona il ritiro

Il ritiro dei testi è possibile fino al 31 dicembre 2024 in tutti i negozi di Coop Alleanza 3.0.

Una notifica avvisa quando i libri sono disponibili per il ritiro nel negozio scelto. Solo per i soci, attraverso il sito Librochevuoitu.it è disponibile anche la compravendita di libri usati. I soci che vendono ottengono un buono sconto, caricato sulla Carta socio Coop, pari al 30% del prezzo di copertina 2023 del libro venduto, al netto dei costi di spedizione, e può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2024.

Per l’acquisto, i libri di testo usati sono disponibili al 60% del prezzo di copertina 2024.

Da giugno ad oggi sono oltre 600 mila gli ordini di testi scolastici complessivamente effettuati da soci e consumatori. Gli highlights del 2023 raccontano complessivamente di oltre un milione di copie di libri ordinate con Coop Alleanza 3.0 e più di 4 milioni di euro di risparmi traferiti ai soci e consumatori grazie allo sconto. “Questo risultato si dimostra significativo oltre che nell’ottica del risparmio per i soci e consumatori anche nell’ottica dell’economia circolare che implica anche il riutilizzo di un bene”, rivendica la società.