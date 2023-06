Coop lancia due nuove linee mdd nel mondo beauty

Arrivano sugli scaffali Cosmecos e Chiringuito, le gamme dedicate alla cura della persona oltre 100 proposte, in linea con i valori di Coop legati a innovazione, qualità delle materie prime e prezzo giusto e accessibile

Cosmecos e Chiringhuito sono le due nuove linee mdd che Coop, da più di 10 anni presente nel mercato della bellezza, lancia nella sua rete di vendita oltre 100 proposte per potenziare l’offerta per la cura della persona: i due nuovi brand completano l’approccio di Coop, in linea con i suoi valori e il suo dna, attento alla ricerca di materie prime di qualità, prodotti performanti a un giusto prezzo per rendere questi segmenti più accessibili a tutti.

“Si tratta di una ulteriore tappa di un percorso che abbiamo cominciato lo scorso anno e che prevede il rinnovamento del 50% della nostra offerta di prodotti a marchio, con oltre 5.000 proposte a scaffale in tre anni -spiega Maura Latini, amministratrice delegata di Coop Italia-. Oggi sono già presenti a scaffale 2.500 item e i restanti prodotti sono già in avanzata fase di progettazione; per questo, prevediamo per inizio 2024 di averli inseriti tutti scaffale, anche se, ancora prima di finire questo progetto, cominceremo a ripensarlo per renderlo sempre più adatto alle esigenze del mercato”.

Cosmecos e Chiringuito

“Per noi -prosegue Maura Latini- il mondo della bellezza rappresenta una sfida importante, ma abbiamo scelto questo gruppo merceologico per dare un segno di leggerezza ai nostri consumatori, che, soprattutto dopo la pandemia, dimostrano un’attenzione crescente al benessere e alla salute di se stessi. Non un fatto edonistico, ma un focus su una bellezza quotidiana e specifica; un prendersi cura di sè, nei tempi e nei modi di ciascuno con prodotti a prezzi giusti e rispettare differenze, per stare bene con se stessi e, quindi, anche con gli altri, a un prezzo giusto, che non è il più basso, ma quello più corretto nel rispetto dei valori di Coop”.

Le caratteristiche delle linee

Vediamo più da vicino le due linee. “Cosmecos, che nella sua radice ha sia cosmetica sia cosmo come universalità e sintonia con il mondo è composta da 67 prodotti sviluppata in 5 gamme che coprono tutti i segmenti di mercato (skin, hair, active, man, color) -sottolinea Paolo Bonsignore, direttore marketing e private label di Coop Italia-, mentre Chiringuito è la linea sensoriale per definizione a base frutta, per dare energia, gioia e sorpresa, che comprende 34 prodotti, suddivise in 3 gamme (corpo, viso, capelli), tra maschere viso, patch contorno occhi e creme sorbetto per il corpo”.

Tutti i prodotti sono stati valutati in collaborazione con lo spin-off dell’Università di Padova, a garanzia sia delle prestazioni dichiarate che della sicurezza, confermando l’impegno di Coop nella selezione delle materie prime; in questa logica, inoltre, non sono testate su animali, non contengono nè parabeni nè tiazolinoni, sono nichel, cromo e cobalto tested, e il pack presenta plastica riciclata in percentuali variabili fino al 95%, garantendo la necessaria preservazione del prodotto.

“Abbiano lavorato su due principi guida: innovazione e accessibilità per incrociare nel modo più corretto le esigenze dei clienti alla ricerca di un equilibrio tra volumi, principio di precauzione, un elemento per noi imprescindibile, e il prezzo giusto -precisa Maria Giulia Pizzaleo, responsabile acquisti per il cura persona-. Per raggiungere questo equilibrio abbiamo cercato le giuste competenze giuste individuando partner affidabili tra fornitori sia italiani sia stranieri, dotati delle certificazioni richieste dai nostri capitolati e da capacità tecniche corrette basate su laboratori interni concentrati sulla ricerca e sviluppo e in grado di soddisfare i nostri volumi”.

Un equilibrio centrato dal momento che, dai primi dati, le performance di vendita sono superiori alle attese.

Molta attenzione è stata riservata anche al packaging, con la preferenza per confezioni in plastica riciclata.

Le nuove linee saranno supportate da un'adeguata campagna di comunicazione

Nel progetto di rilancio della linea beauty rientra anche il segmento cura persona della linea Vivi Verde, considerata la palestra con cui Coop, da oltre dieci anni, presidia il mondo del beauty con alte prestazioni. Oggi la linea Vivi Verde è la punta di diamante del segmento con prodotti 100% naturali, testati e, dal 2017, certificati Natrue, il rigoroso standard internazionale per la cosmesi naturale.

Le mdd nel 2023

Per quanto riguarda le mdd più in generale, è stato sottolineato come, nel primo trimestre 2023, stiamo crescendo più del doppio della media del mercato. “Stiamo performando al doppio di quello che ci eravamo dati come obiettivo”, precisa Bonsignore.