Coop Lombardia e Coripet: accordo per il riciclo di bottiglie pet

Saranno due i punti di vendita di Coop Lombardia nei quali sarà installato un eco compatattore Coripet: in via Cecilio a Como e di via Lecco a Monza

Nei punti di vendita di Coop Lombardia di via Cecilio a Como e di via Lecco a Monza, in seguito all'accordo con Coripet, prende il via il progetto di economia circolare “bottle to bottle”, ossia generare Rpet da bottiglie usate per realizzare nuove bottiglie. E' stato predisposto, infatti, negli store coinvolti un eco compattatore Coripet nel quale i soci di Coop Lombardia possono conferire le proprie bottiglie in pet per avviarle a riciclo e allo stesso tempo ottenere buoni sconto sulla spesa. Il servizio si può utilizzare tramite l’app Coripet, scaricabile da smartphone, associata alla carta socio Coop. Inserendo le bottiglie, che devono essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile, si possono guadagnare punti.

Le dichiarazioni

“Da oggi abbiamo un ulteriore strumento che permette di migliorare ulteriormente l'impegno quotidiano nella raccolta differenziata da parte dei clienti Coop con un sistema premiante -commenta Alfredo De Bellis, vice presidente Coop Lombardia-. Più bottiglie si conferiscono più buoni sconto spesa si accumulano. Come cooperativa da sempre sensibile alle politiche ambientale auspichiamo che con l’installazione degli eco-compattatori cresca maggiormente la sensibilità e l’attenzione da parte dei clienti a queste tematiche”.

“L’avvio della partnership con Coop Lombardia segna un ulteriore passo importante per il consorzio. All’interno di questo progetto il cittadino è il vero protagonista della nostra visione e della nostra mission" spiega Corrado Dentis, presidente Coripet.