Coop Lombardia: in assortimento il Gellino Imbruttito

Entra in assortimento nei punti di vendita di Coop Lombardia il Gellino Imbruttito, il gel mani igienizzante con alcool al 70% per igienizzare le mani. A questo prodotto è legata anche un'attività solidale. Per ogni confezione venduta, infatti, Coop Lombardia farà una donazione al Refettorio Ambrosiano, il progetto sociale di Caritas Ambrosiana con cui da anni la cooperativa collabora. Il prodotto è in vendita a 3,30 euro e Coop Lombardia si impegna a donare 0,30 centesimi per ogni confezione venduta.

Durante la fase di lockdown il Milanese Imbruttito ha usufruito di vari servizi proposti dalla cooperativa, sintetizzati in questo video.