Coop riforesta e protegge i fondali marini con un nuovo progetto al 2025

“Foresta Blu”è la nuova campagna di Coop per il ripristino e la protezione di praterie di Posidonia oceanica, una sentinella della qualità dei nostri mari

Non è come sembra: la posidonia oceanica, in apparenza alga qualunque, è in realtà una pianta marina, endemica del mar Mediterraneo, che fa da vera e propria custode e sentinella del benessere dei fondali e di chi li popola. Ogni metro quadrato di prateria può infatti generare quotidianamente da 4 a 20 litri di ossigeno e rappresenta un habitat ideale per la biodiversità, nonché un luogo eletto di riproduzione e nursery. La sua presenza aiuta lo stoccaggio sottoterra di anidride carbonica e le sue foglie sono dimora permanente per circa il 25% delle specie marine del Mediterraneo. Nonostante ciò, le praterie di posidonia sono in costante e progressiva regressione a causa dell’azione dell’uomo sia sulle spiagge (cementificazione e turismo) sia a largo (ancoraggi e pesca). Si stima che negli ultimi 50 anni la loro presenza nel nostro mare sia diminuita di oltre il 30% e la regressione stia proseguendo.

Questo il contesto in cui si situa la nuova concreta azione di Coop a tutela dell'ambiente. Il nuovo progetto "Foresta Blu", infatti, prevede il monitoraggio, il ripristino e la protezione di tratti di praterie di Posidonia oceanica nel mar Tirreno (Liguria e Toscana) e nel basso mar Adriatico (Puglia) per il biennio 2024-2025.

Una campagna che si basa, come da elemento essenziale per una buona riuscita, sul coinvolgimento di diversi soggetti terzi, ovvero: LifeGate, l’Istituto Europeo per l’innovazione e la sostenibilità Eiis, due team di ricercatori universitari sia dell’Università di Genova sia dell’Università di Bari, sub e biologi professionisti tra cui docenti ed esperti dell’Issd, l’International School for Scientific Diving, associazione no profit e prima scuola italiana di formazione di ricercatori scientifici subacquei e l’equipaggio “ecologico” della barca a vela Anywave. Soci e clienti, dal canto loro, potranno partecipare acquistando piantine di sansevieria tra l’8 giugno e l’8 settembre. Per ogni pianta, infatti, 1 euro sarà devoluto al progetto.

"Questo progetto rispecchia tutte le caratteristiche dell’agire di Coop nella società. Alla conoscenza, che amiamo condividere con le generazioni più giovani, associa la competenza dei nostri partner scientifici e dei professionisti delle Università, l’esperienza del team di Anywave che vive quotidianamente il mare, e l’impegno dei nostri soci e consumatori che da sempre ci sostengono nelle nostre campagne ambientali. È una sfida, ce ne rendiamo conto, i cui risultati non possono essere previsti ma sappiamo che seminare innovazione e conoscenza oggi è il modo più proficuo per raccogliere rigogliosi frutti domani”, sottolinea la presidente di Coop Italia, Maura Latini.