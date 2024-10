COPIA DI: Arneg e Incold assieme a Chillventa 2024

Chillventa 2024, la fiera di riferimento internazionale per le tecnologie della refrigerazione, si è da poco conclusa. Il Gruppo Arneg , protagonista internazionale nel settore della refrigerazione commerciale e partner globale per il settore del retail, ha partecipato a quest’ultima edizione con le consociate Arneg e Incold .

Presente in tutti i continenti con ben 42 realtà, il gruppo è in grado di affiancare il retailer nell'intero processo di realizzazione del negozio grazie ai suoi brand complementari che coprono tutte le esigenze del punto vendita, offrendo la gamma prodotti ad oggi più ampia del mondo.

Arneg, casamadre del gruppo, offre soluzioni complete per la refrigerazione di qualsiasi punto vendita.

Sullo stand di Chillventa ha presentato un’unità condensatrice a CO2, flessibile ed adattabile alle più svariate esigenze di refrigerazione; Globo, la centrale frigorifera a CO2, sostenibile e compatta per la massima resa nel minimo spazio; l’innovativo sistema Arneg Cold Ring e il nuovo mobile frigo verticale con motore incorporato Faro.

Tutte soluzioni che, grazie all’uso di gas naturali, proseguono nel percorso di sostenibilità ambientale tracciato dal gruppo.

Incold, brand storico del settore delle celle frigorifere, ha presentato anche quest'anno le sue ultime innovazioni nel campo delle soluzioni isotermiche per la refrigerazione commerciale, l’industria alimentare e la logisitica.

Le novità hanno toccano più settori: quello delle porte e dei pannelli isotermici, delle porte rapide, con la soluzione ideale per separare ambienti con Δ50°C, per temperature fino a -25°C, e ovviamente le ultime novità per le celle frigorifere.

