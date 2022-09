Coptip, da oltre cent’anni specialista del volantino e non solo

Le macchine di Coptip hanno iniziato a stampare nel 1920: da allora non si sono più fermate. La storia di Coptip racconta di persone, lavoro, passione, impegno e competenza, acquisita giorno dopo giorno.

Standard elevati, innovazione, responsabilità e sostenibilità sono le leve attraverso le quali Coptip si è evoluta negli anni, fino a diventare protagonista nel mercato nazionale della stampa in un settore complesso e articolato come la GDO.

E infatti Coptip è il punto di riferimento del mercato nazionale per la stampa della comunicazione della GDO, grazie alle sue grandi rotative e all’altissima tecnologia di cui dispone, sulla quale ha potuto investire decine di milioni di euro.

Coptip lavora per le principali insegne nazionali e francesi, sia del food sia del non food, alle quali garantisce la flessibilità di cui ha bisogno: nei tempi, nei servizi, nei prodotti e nella logistica. Qualità, efficienza, elasticità di pianificazione, velocità di produzione e puntualità di consegna sono le leve del suo successo.

Coptip si distingue anche per la sua solidità e capacità finanziaria: oltre 40 milioni di euro di fatturato, una grande capacità finanziaria, unita ad una solidità patrimoniale, per offrire alla GDO la tranquillità di un partner affermato e riconosciuto.

Coptip per la GDO

Per la GDO Coptip produce volantini, brochure, cataloghi, riviste e cataloghi premio. Alcuni di questi prodotti si trovano solo sul punto vendita, altri invece vengono anche distribuiti/spediti alle case dei consumatori. Vediamoli in dettaglio:

Volantino : è il prodotto “base” della GDO. Negli ultimi anni il volantino è migliorato di qualità, per valorizzare l’offerta che contiene (si pensi ad es. all’importanza dell’immagine nell’offerta dei freschi). La produzione di questo strumento di comunicazione richiede una grandissima flessibilità, poiché spesso i volantini vengono chiusi all’ultimissimo minuto per ragioni di tipo commerciale e la massima contrazione dei tempi di stampa, confezionamento e distribuzione è un fattore fondamentale per la competitività dell’offerta che essi contengono.

Riviste di editoria specializzata di supporto alle vendite : vengono distribuite gratuitamente nei punti vendita delle insegne. Sono un prodotto in cui la GDO investe molto, non per ottenerne un riscontro economico diretto, ma per costruire e consolidare il proprio posizionamento e fidelizzare il cliente. Per l’insegna è importante che la cura con cui le riviste vengono progettate e costruite si rifletta in una stampa di qualità, in grado di valorizzare le immagini.

Cataloghi premio: per la GDO sono un importante strumento di fidelizzazione del cliente. Anch’essi richiedono copertine nobilitate e belle carte, per rendere più appetibili i premi e comunicare al cliente un senso di esclusività. Spesso il catalogo a premi necessita di personalizzazioni di parti del contenuto (testo e immagini) o delle copertine, legati ai diversi territori coperti dall’insegna.

Per maggiori informazioni: www.coptip.it