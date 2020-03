Coronavirus Dalle Rive (Nova Coop): “Queste le nuove misure nei pdv”

Nuovi interventi urgenti nei punti di vendita per rispondere all'emergenza coronavirus anche da parte di Nova Coop (ma è plausibile che in caso di diffusione ulteriore si estendano a tutta la rete Coop). Ad annunciarli in anteprima in un post su Facebook è il presidente Ernesto Dalle Rive, a seguito di una riunione straordinaria della cooperativa.

Ecco quanto riportato dallo stesso Dalle Rive:

1) Inseriremo in radio coop la comunicazione che raccomanda il corretto comportamento che i clienti devono adottare in negozio in termini di affollamento e distanze da rispettare.

2) Attivazione della segnaletica a terra e orizzontale per cercare di dare ordine e normare i flussi.

3) Dotare tutte le cassiere di guanti monouso, specificando che devono esser sostituiti almeno ogni 2-3 ore, con la raccomandazione di non toccare occhi, naso, bocca con gli stessi. La misura non è obbligatoria Se qualcuno non li vuole indossare non è tenuto a farlo. Prevedere il continuo utilizzo del gel sanificante con pulizia comunque delle superfici. Pur consapevoli che il Ministero della salute non li prevede viste le sollecitazioni ricevute dal personale, abbiamo deciso di consentirli.

4) Abbiamo deciso di intervenire fisicamente sulla barriera cassa. La volontà è di dotare le stesse di una barriera protettiva (tipo plexiglas) da installare progressivamente sulla rete. Inizieremo dai negozi interessati dal decreto come da art 1 (Lombardia, Novara, Verbano Cusio Ossola, Asti, Alessandria e Vercelli) e progressivamente le altre provincie del Piemonte. L’attività non potrà essere immediata in tutta la rete ma l’obiettivo è intervenire il più rapidamente possibile in tutta la rete.

5) Normare il numero di accessi in pdv per evitare il sovraffollamento e l’eccessiva pressione sui banchi assistiti e la barriera casse.

"Abbiamo inoltre da oggi deciso la gratuità della consegna a domicilio della spesa, per tutti, senza limitazioni di età e per spese superiori a 60 euro, e stiamo rafforzando il servizio...cerchiamo di mantenere gli obiettivi della cooperativa...è chiaro che siamo consapevole dello sforzo che tutti stiamo sostenendo .

Siamo tutti sotto pressione....manteniamo la serenità e la calma....forza!!!"