Coronavirus: i primi dati sulle vendite della gdo al Nord e in Italia

Che con l'emergenza coronavirus le vendite nella gdo siano aumentate sia a scaffale che online, con le relative risposte messe in atto da retailer (anche sui portali online) e venditori eCommerce come Cortilia, è ormai chiaro. A misurare però con più precisione l'impatto sulle vendite nelle province del Nord Italia nella settimana tra il 17 e il 23 febbraio è stato Iri.

Vediamo nella tabella sotto la variazione delle vendite in percentuale rispetto alle 4 settimane precedenti.

Fonte: Iri. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio, Discount

In tutte le provincie è evidente una crescita sostanziale, con ogni probabilità legata a una ricerca di disinfettanti e materiale igienico ma anche beni di prima necessità, come farina, passate, zucchero, sale, latte e acqua. Il resto del Paese, sempre secondo le stime ad oggi elaborate ha registrato nell’analogo periodo un incremento delle vendite pari al 2,7%.

Il caso più eclatante si registra a Piacenza dove il picco dell’andamento delle vendite dei negozi monitorati da Iri ha mostrato un incremento del 18,5% rispetto alla media delle 4 settimane precedenti. Più contenuti gli effetti nella provincia di Lodi, dove si registra “solo” un 7% in più.

Andando poi ad analizzare quella che è stata definita la “zona rossa” le stime di Iri ad oggi elaborate indicano un calo degli acquisti pari al 15,6% sempre rispetto alla media delle 4 settimane precedenti.

“Sono dati ancora preliminari ma comunque abbastanza significativi. Il fenomeno è purtroppo inedito nelle sue dimensioni e gli impatti che potrà avere sulla filiera del Largo Consumo sono di difficile previsione.- ha commentato Angelo Massaro, amministratore delegato di Iri - Dal nostro punto di vista continueremo a monitorare con tempestività la situazione fornendo aggiornamenti regolari sui trend con occhio particolare al canale online per il quale ci aspettiamo dinamiche simili”.

I DATI NIELSEN

Nelle prime 6 settimane dell'anno le vendite in gdo di gel igienizzanti per le mani sono salite alle stelle: più di 900mila pezzi, ed entro il mese di febbraio raggiungeranno quota 1 milione. Nella settimana tra il 17 e il 23 febbraio le vendite online di prodotti di largo consumo in Italia sono aumentate del +56,8% rispetto alla stessa settimana di febbraio 2019.