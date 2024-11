Così nasce una nuova idea: Tecnoarredamenti per Spar

Design e innovazione per i negozi Spar a Malta: Tecnoarredamenti e T-studio hanno creato layout accattivanti, introducendo aree freschi, caffetteria e pizza. Best practice per il retail internazionale

Malta Retailing Limited è distributore dal 2016 dell’insegna Spar a Malta: le linee guida per la realizzazione dei negozi sono sotto supervisione del brand internazionale ma, per rendere ancor più attrattivi i punti vendita e costruire una customer experience particolarmente distintiva, la società si è affidata a Tecnoarredamenti, azienda friulana che con la sua competenza specifica nell’ambito della creazione di soluzioni per il food retail ha sviluppato, grazie alle idee di T-studio, un nuovo layout nel segno del colore, della forma e dell’attrattività visiva emozionale.

I progetti si sono sviluppati con l’introduzione dell’area freschi (verdeggiante, di forte impatto) di cui i negozi erano privi, l’implementazione della comunicazione grafica interna a supporto di ogni categoria di prodotto e l’introduzione della somministrazione di caffetteria e pizza, nuova esperienza a disposizione degli shopper.

Il risultato sono tre punti vendita dal design caratterizzante nei diversi settori che aumentano il flusso di clientela e quindi di vendite.

Nuova best practice

La collaborazione di Tecnoarredamenti con Malta Retail Limited si è fatta molto solida ed è già giunta al rinnovo del terzo negozio: Spar stessa ha indicato l’area maltese come riferimento del nuovo modello di business.

https://www.tecnoarredamenti.com