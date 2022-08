Crai è da sempre attenta al tema della “sostenibilità ambientale” anche grazie alla forte presenza e al legame con il territorio che la contraddistingue.

Il 5 giugno di quest’anno in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, ha preso il via un importante progetto di CSR costituito da 16 progetti di riqualificazione ambientale e forestazione con la messa a dimora di oltre 6000 alberi, attività che si inseriscono nella Campagna nazionale di forestazione Mosaico Verde, promossa da AzzeroCO2 e Legambiente.

Due le principali finalità: contrastare i cambiamenti climatici favorendo attraverso gli alberi il naturale assorbimento delle emissioni di CO 2 e migliorare la qualità della vita in aree sottoposte a un forte stress ambientale. Molti e importanti i benefici della riqualificazione delle aree, quali la mitigazione delle temperature e del rumore, il miglioramento della qualità dell’aria, il consolidamento del terreno, l’ampliamento della biodiversità vegetale e animale.

Un gesto concreto che coinvolge 16 aree dislocate in diverse regioni d’Italia da Nord a Sud della Penisola.

Tre le altre iniziative intraprese a sostegno dell’ambiente ci sono le short collection firmate #Crai per l’Ambiente.

Due volte all’anno vengono realizzate delle short collection dedicate a sostenere e promuovere uno stile di vita sostenibile e a ridotto impatto ambientale.

Le short collection rappresentano uno strumento fondamentale per restituire valore al territorio e alla comunità in cui il Gruppo opera. Grazie alle varie short collection introdotte negli anni è stato possibile riciclare oltre 5 milioni di lattine e 4 milioni di bottiglie in plastica.

Questo impegno verso l’ambiente si traduce anche nella volontà di ridurre l’impatto ambientale del packaging delle linee a marchio Crai. Basti pensare che negli ultimi 18 mesi più di 200 referenze sono già state lavorate, mentre per il prossimo biennio il target è quello di intervenire su ulteriori 300 referenze.

L’attenzione alla sostenibilità è presente anche nella volontà di ridisegnare il format ampliando la gamma di servizi “green” a disposizione della clientela.

Un esempio ne sono gli eco-compattatori installati sulla rete vendita per la raccolta delle bottiglie di plastica. L’obiettivo è quello di fornire un servizio che possa ridurre l’inquinamento e favorire l’economia del riciclo. Attualmente questi dispositivi sono presenti in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Sardegna.

Sempre in tema di riciclo, diversi punti vendita hanno già adottato carrelli eco-friendly prodotti con plastiche provenienti dalla pulizia dei mari.

Al momento questi carrelli sono disponibili in Lombardia, Sardegna e Lazio ma l’obiettivo è quello di estenderli a tutta la rete di punti vendita.

Per saperne di più: https://www.crai-supermercati.it/crai-per-l-ambiente/