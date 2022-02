Crai lancia i suoi campi estivi multi-sport per i giovani

Il cosiddetto "give back" alle comunità e ai diversi territori in cui le aziende operano può andare oltre la tradizionale donazione o sponsorizzazione di attività locali, dando vita a iniziative "brandizzate" e a maggior valore di engagement. Questo il contesto in cui si situa Crai Camp Italia, progetto di Gruppo Crai dedicato ai ragazzi per favorire l’inclusione all’insegna del divertimento attraverso lo sport.

I campi estivi, accessibili a tutti grazie a una borsa di studio e al costo contenuto, consentiranno ai giovani tra i 6 e i 16 anni di sperimentare 13 discipline differenti. A ideare questa formula il campione di basket Carlton Myers, parte anche del team di allenatori federali che selezionerà sei ragazzi di talento per ricevere altrettante borse di studio annuali volte a proseguire lo sport prescelto.

Crai Camp Italia parte quest'anno da Roma, Cagliari e Torino, ma l'idea è di estendere il progetto a diverse altre città per le prossime edizioni. “Quando alcuni anni fa ho incontrato Carlton Myers e mi ha presentato il suo progetto di realizzare un camp estivo per ragazzi con diverse discipline sportive – dichiara Marco Bordoli, amministratore delegato di gruppo Crai – ho capito subito che condividevamo la stessa visione sui valori che devono guidare un gruppo: forte senso di appartenenza, collaborazione e spirito di squadra, correttezza e trasparenza. Crai Camp Italia è un bellissimo progetto e anche con una forte valenza sociale e di vicinanza alle famiglie”.

Le iscrizioni all'iniziativa partono dal 15 marzo, mentre la campagna promozionale è partita il 14 febbraio e vede Myers stesso come testimonial. I tre soggetti video in 2D hanno una grafica ispirata allo stile della pixel art degli anni Ottanta, che strizza l'occhio anche ai classici "nerd sedentari" . La comunicazione prevede anche un marketing mix che coinvolge i negozi, il crm, la radio e le piattaforme digitali di Crai.