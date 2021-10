Crai lancia il concorso “Vinci il tuo genere di vita!”

Fuga romantica a Vienna, esperienza avventurosa tra i ghiacci del Nord Europa, oppure l'isola di Favignana, Disneyland e così via. In un periodo dove gli italiani in larga maggioranza possono solo ancora sognare viaggi di un certo tipo, Codè Crai Ovest lancia il concorso “Vinci il tuo genere di vita!”, con tutta l'attrattiva che ne consegue.

Lanciato in collaborazione con l’agenzia PromoMedia, l'iniziativa è valida dal 25 ottobre al 21 novembre in tutti i punti di vendita aderenti Crai di Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria. Per partecipare all’estrazione finale del viaggio nella meta prescelta bisognerà effettuare una spesa minima di quindi 15 euro, comprensiva di almeno un prodotto sponsor del progetto e mandare un sms al numero dedicato.

Il concorso sarà comunicato con in-store promotion tramite locandina, volantini e evidenziazione a scaffale dei prodotti sponsor, sul sito e sui canali social dell’insegna.