Crai lancia il Natale Fantastico: lo spot e la nuova campagna

Tanti buoni sconto e uno spot che richama i valori di Crai. Attiva la nuova campagna dedicata al Natale che enfatizza il concetto di felicità

Attiva la campagna natalizia di Crai chiamata Natale Fantastico, che prevede una serie di attività. In primis, da lunedì 2 dicembre fino a mercoledì 4 dicembre, nei punti di vendita Crai saranno distribuiti oltre 50 milioni di euro in buoni sconto destinati ai clienti, distribuiti gratuitamente, senza obbligo di acquisto. "In Crai, siamo convinti che il nostro impegno quotidiano vada oltre l’offerta di prodotti: vogliamo contribuire al benessere e alla felicità delle persone. Il Natale

rappresenta un’occasione speciale per essere ancora più vicini alle famiglie italiane" ha dichiarato Grégoire Kaufman, direttore generale di Crai Secom. Tra gli obiettivi del gruppo c'è la volontà di offrire le mdd a prezzi ancor più accessibili.

La campagna

Per sostenere questa iniziativa, è stata lanciata una campagna di comunicazione a 360

gradi, attiva dal 27 novembre. Il piano prevede un mix di media tradizionali e digitali,

toccando tutti i principali touchpoint dell’insegna. Oltre al volantino dedicato, fino al 3 dicembre, sarà on air uno spot TV di 15’’, in onda su LA7 e LA7D, realizzato da pe.pe, agenzia di comunicazione specializzata in narrativa strategica.

L’atmosfera dello spot è volutamente gioiosa e coinvolgente, accompagnata dal jingle che riprende il payoff Crai Spesa Fantastica, un invito a vivere le feste "con la certezza di una spesa che unisce convenienza e qualità, sempre vicina alle esigenze dei clienti".

"Un entusiasmo -dice Federica Gianola, co-founder & chief creative strategy officer di pe.pe Agency- che abbraccia le diverse generazioni, dalle nonne ai giovani, sottolineato anche dal jngle ritmato e allegro, con un testo creato ad hoc. Abbiamo enfatizzato l'entusiasmo del cliente finale verso l'iniziativa, sia attraverso l'uso dell'iperbole sia con la

scelta di una voce lirica, volutamente esagerata per accentuare la distonia di una settantasettenne che sussulta di gioia come una bambina, sottolineando un valore fondante di Crai: la felicità.”

Tanti i messaggi concentrati nello spot. Come spiega Silvio Morsellino, ceo & co-founder di pe.pe Agency: "Una molteplicità di messaggi quali sorpresa, stupore, gioia, fiducia e qualità afferiscono al mondo Crai".