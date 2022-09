Crai per la scuola: i Minions animano i supermercati

Fare la spesa da Crai diventa divertente con la nuova iniziativa che permette di vincere i gadget dei simpatici Minions aiutando gli istituti

I Minions conquistano i supermercati Crai. Dal 12 al 22 ottobre i personaggi del film “Minions 2-Come Gru diventa cattivissimo” faranno parte della nuova short collection del Gruppo. Facendo la spesa nei punti di vendita Crai sarà possibile accumulare i punti per collezionare i premi della collezione realizzata in licensing da NbcUniversal in collaborazione con Jakala. Tra i gadget saranno presenti i set mug&peluche, composti da una tazza e un morbido pupazzo, le bottiglie personalizzate e i piattini da dessert.

Crai per la scuola

L’operazione fa parte del programma Crai per la scuola, realizzato a sostegno delle scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. A far parte dell’iniziativa oltre 4.900 istituti, con l’obiettivo di adempiere all’ampio progetto attivo da più di 4 anni volto alla donazione di materiali didattici e attrezzature in sostegno delle attività scolastiche e dell’educazione.

“La nostra iniziativa ci consente di proseguire nella nostra attività -commenta Mario La Viola, direttore marketing, format, rete e sviluppo di Crai Secom-, senza rinunciare alla possibilità di regalare un sorriso grazie ai simpatici Minions che ne sono protagonisti”.

L’app

Con questo obiettivo, Crai introduce un’importante novità: sarà possibile una raccolta rapida ed efficiente degli istituti destinatari dei punti grazie all’app dedicata Crai per la scuola. La piattaforma permette di selezionare la scuola preferita e caricare i codici attraverso la fotocamera dello smartphone.