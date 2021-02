Crai: un nuovo racconto di convenienza in 3D

Crai torna in comunicazione tv con un nuovo spot dedicato alla “convenienza”, che mantiene quell'animazione 3D evocativa ormai distintiva per l'insegna. Il gruppo investe in particolare sul veicolare l'iniziativa “ll mese del SuperSotto”, che fino al 13 marzo taglia i prezzi su tantissimi prodotti.

Il soggetto. In onda dall’8 febbraio sulle reti Mediaset con un soggetto da 30 e 15 secondi, la pubblicità ci porta nei pressi di un giardino simbolico dove vediamo alacri giardinieri con la divisa Crai intenti a dare qualche piccola sforbiciata alla parola “Sconti", a passare un tagliaerba per rendere visibile la parola “Risparmio" e ad innaffiare una siepe piena di fiori che compone la parola “Vantaggi”. Mentre le immagini scorrono, uno speaker commenta: "Non ci basta tagliare i prezzi e sforbiciare i costi. Per dare più valore alla vostra spesa, facciamo anche fiorire le occasioni. Entrate a vedere voi stessi".

“Ancora una volta vogliamo trasmettere il valore della prossimità che caratterizza l’insegna Crai e le persone che quotidianamente accolgono i nostri clienti", sottolinea in una nota Mario La Viola, direttore marketing, format, rete e sviluppo del Gruppo Crai Secom: "Con questo nuovo soggetto istituzionale, raccontiamo anche dell’impegno e della dedizione che, da Nord a Sud, mettiamo quotidianamente al servizio dei consumatori proponendo anche occasioni di convenienza, senza mai perdere di vista la qualità che ci contraddistingue”.

La creatività è dell’agenzia Mosquito, partner di comunicazione del Gruppo Crai dal 2014. La produzione è di H7-25. La campagna è in onda da lunedì 8 febbraio 2021 sulle reti Mediaset ed è online su tutti i canali di comunicazione digitale del Gruppo Crai. La pianificazione media è a cura di Mario Mele & Partners.