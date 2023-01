Crescono le mdd Selex: il Gruppo presente a Marca

Le mdd Selex a +10% con un fatturato di 1.6 mld di euro, il Gruppo a Marca presenterà rilanci, restyling e progetti in tema di sostenibilità per il 2023

Selex chiude il 2022 con una crescita del 10% delle mdd e un fatturato del segmento che supera 1.6 miliardi di euro anche grazie alla campagna Spesa Difesa comprendente un paniere di 3.000 referenze con prezzi adeguati alle esigenze dei consumatori in un periodo di inflazione. Selex annuncia così la propria presenza alla 19esima edizione delle fiera delle mdd Marca (Pad. 21 Stand B/49-C/48), occasione per presentare le novità di prodotto a partire dal rilancio della linea Vivi bene senza glutine dedicata alle referenze gluten free. “Il rilancio prevede una nuova immagine grafica e un ampliamento dell’assortimento -commenta Luca Vaccaro, direttore mdd del Gruppo Selex-. Una linea di prodotti Senza Glutine progettata secondo i più severi parametri sanitari, in grado di rappresentare un’offerta appetibile e sicura per nostri clienti, un’opportunità di sviluppo sia per i nostri Soci sia per i nostri fornitori”.

Restyling e potenziamenti delle mdd Selex

Selex mostrerà a Marca anche il restyling della gamma mdd premium Saper di Sapori che avrà una veste grafica volta a comunicare la qualità delle materie prime impiegate come i prodotti Dop. Le gamme premium saranno potenziate, in particolare su ortofrutta, gastronomia e macelleria. Previsto un secondo restyling per la fine del 2023, questa volta per il brand Consilia che si compone di 2.000 prodotti volti a porre l’attenzione sui clienti del Gruppo.

Programma di Sostenibilità delle mdd

Continua il programma di Sostenibilità delle mdd del Gruppo iniziato nel 2020 con l’obiettivo di migliorare sempre di più la tracciabilità offrendo quanta più trasparenza della filiera possibile. Non manca il focus sul rispetto dell’ambiente e l’educazione alimentare come colonna portante del concetto di sostenibilità sociale. E se nel 2022 Selex ha raggiunto il traguardo delle 1.500 tonnellate di imballi ottimizzati, per il 2023 è prevista un’azione mirata a sostegno del documento Carta degli Impegni che definirà aree di intervento e misure specifiche.

“Il 2022 ha visto le imprese del gruppo Selex impegnate nel contenimento dell’inflazione a difesa del potere d’acquisto dei nostri clienti e le mdd hanno avuto un ruolo centrale in questa strategia -spiega Maniele Tasca, direttore generale del Gruppo-. Nel 2023 confermiamo che gli investimenti saranno concentrati soprattutto sulle mdd, per continuare ad offrire un carrello conveniente”.