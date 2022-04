Cybus: la nuova insegna per il cibo sano e di qualità

Attenzione alle materie prime, ai localismi, alla sostenibilità. Sono gli asset della proposta di prossimità di Cybus aperto a Milano

L'attenzione a materie prime di qualità e a un'offerta che risulti sana e in linea con la tendenza dei consumatori moderni è sempre più evidente. Per agganciare un cliente esigente e responsabile, nasce una nuova proposta. Si chiama Cybus, una bottega con un'ambientazione che richiama la classica formula sotto casa, e con un assortimento incentrato sulla selezione di eccellenze per l’intera gamma di prodotti che compongono una buona dispensa e la cantina. Il punto di vendita è stato realizzato a Milano, su un'area di 350 mq, Corso Venezia 29. “Amando la tavola, la convivialità e la spesa consapevole abbiamo deciso di creare qualcosa che non c’era -commentano i due ideatori del progetto Carmelo Pistone e Giovanni Lorato-. È la passione a guidare le scelte di Cybus: la passione per il nostro mestiere, per la socialità, per la qualità, l’accessibilità intesa come prodotti per tutti e insieme la possibilità di tutelare e rendere accessibile ai consumatori anche il lavoro di microproduttori locali, rendendo facile e ubiqua la spesa. Cybus è un’avventura che è appena iniziata e fin dai primi giorni ha dimostrato la sua capacità di attrazione facendosi notare dai milanesi, dai turisti e anche e soprattutto da tanti operatori che ci hanno scritto per segnalarci le loro produzioni. Ci piace pensare al futuro: per questo abbiamo un piano di espansione in Italia e all’estero, sorretto anche da una compagine azionaria di investitori che credono nel nostro progetto e hanno scelto di sostenerlo. E, per concludere, un programma di sviluppo prodotti a marchio Cybus”.

L'assortimento di Cybus

Ampia la proposta che spazia dalle uova ancora raccolte a mano, prodotte in Valtellina da galline libere e felici di un piccolo contadino, ai pochi esemplari disponibili in Italia dell’esclusiva The Harmony Collection Rich Cacao del whisky Macallan. Inoltre sono presenti i corner in esclusiva dei prodotti di chef stellati quali i fratelli Cerea di da Vittorio (3 stelle Michelin), Tommaso Arrigoni di Innocenti Evasioni, Marcello Trentini di Magorabin e Luca Marchini de La bottega da Re, le spezie e i tè di una antica bottega di La Spezia del 1855. Spazio ai prodotti freschi di salumeria, macelleria e una selezione di formaggi, la gastronomia con piatti pronti per asporto o da consumare in piedi per una pausa pranzo veloce. Focus inoltre sui localismi con corner sui prodotti regionali e presto anche da altre aree del mondo. L'offerta di Cybus è disponibile anche online. Insieme al servizio delivery spesa a Milano, infatti, è attivo l’eCommerce con una selezione di gift box che comprende i prodotti più interessanti.

Sostenibilità

L'attenzione all'ambiente è tra i driver dell'insegna. Questo impegno si concretizza sia nella selezione dei prodotti, sia nel packaging e nei materiali utilizzati in negozio e per asporto o delivery. Non ultimo il rispetto per gli animali, ammessi in negozio.