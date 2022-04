D.IT a Marca: rifocalizzazione sulla Mdd e lancio del nuovo format Sigusta

Il Gruppo potenzia l'offerta a marca privata, che sarà protagonista anche del nuovo concept di prossimità, per i format 200 e 350 mq di Sigma e Sisa

Crescita di fatturato del 15% per Sisa (anche grazie ai nuovi ingressi e allo sviluppo della rete), fatturato Idm al +2%, e performance stabili per la Mdd. È con questo positivo bilancio 2021 che D.IT-Distribuzione Italiana - la centrale cooperativa multi-brand che coinvolge le insegne Sigma e Sisa - si presenta alla prossima edizione di MarcabyBolognaFiere. La Centrale, per il prossimo futuro, intende investire proprio sulla Mdd, anche e soprattutto in risposta alla complessa situazione economica contingente.

La marca del distributore di D.IT si compore oggi di circa 1.800 referenze tra mainstream Sigma/Sisa e specialistiche (Gusto&Passione, con lo spin off super premium Gusto&Passione Selezione Slow Food; Equilibrio&Piacere, VerdeMIO e Primo) cui, nel corso dell'anno, si aggiungeranno ulteriori 200 item. Complessivamente la proposta Mdd della Centrale rappresenta circa il 12% delle vendite, in crescita del +20% sul 2019, ma l’obiettivo è di implementare un piano di sviluppo particolarmente importante e raggiungere il 18% di quota nel prossimo triennio.

In linea con questa progettualità, a partire dal mese di aprile, D.IT ha scelto di lanciare, sui punti di vendita sia di Sigma che di Sisa, l'iniziativa 'Operazione Convenienza', che propone ogni mese un paniere di prodotti Mdd per la spesa quotidiana a un prezzo vantaggioso: “La volontà - spiega Alessandro Camattari, direttore commerciale e marketing di D.IT - è quella di sostenere i consumatori in questa particolare fase di incertezza generale. Ecco perché a partire da giugno la meccanica evolverà e andremo ad intensificare ulteriormente, sia per Sigma che per Sisa, la pressione promozionale”.

La Mdd sarà inoltre al centro del nuovo concept di “bottega moderna” per i format 200 e 350 mq. Si tratta del nuovo format di prossimità Sigusta, che sarà declinato per Sigma e Sisa e intende proporre un modo di fare la spesa facile, veloce, accogliente, curato ed efficace. Sigusta, al contempo, intende porsi come un luogo dove incontrarsi e coltivare relazioni, studiato di volta in volta nel rispetto delle diverse identità territoriali in cui si inserisce. Tre le macro aree in cui si esprime l’assortimento, si evidenziano: il confezionato, che andrà a rappresentare circa il 50% dell’offerta; i freschissimi, che copriranno una quota poco inferiore al 40%; una proposta non food di servizio, con focus su cura casa, cura persona e pet.