D2C, l’eCommerce secondo i brand

Da strumento di intrattenimento e condivisione, i social si sono ormai trasformati in “centri commerciali virtuali”, rappresentando un’opportunità per brand e imprese già attive nel commercio elettronico, grazie a formule diverse di social commerce. In particolare, Facebook ha raddoppiato questa modalità nel 2021 grazie agli Shops, creati da aziende che utilizzano la tecnologia in-app e Messenger per interagire con i consumatori. Anche Instagram ha introdotto la funzionalità Instagram Shopping: basta toccare le immagini per visualizzare i prodotti in primo piano e per procedere all’acquisto. L’ampliamento della partnership, nel 2021, tra Shopify e Pinterest, ha permesso ai merchant di trasferire i prodotti eCommerce su un catalogo del social network, convertendoli in “Pin prodotto” acquistabili.

Il commercio conversazionale (la vendita di prodotti e servizi intrattenendo una conversazione personalizzata con i propri clienti tramite Sms, email, applicazioni di messaggistica e chatbot) sta assumendo un ruolo importante nella customer journey di successo. Si tratta di uno strumento che espande la personalizzazione del processo di vendita, oltre a fornire un servizio post vendita valido e personalizzato, trattenendo i clienti e mantenendo un touchpoint di conversazione aperto fra entrambe le parti. Un esempio è Farm Rio, uno dei marchi di abbigliamento del brasiliano Grupo Soma, che richiede direttamente un feedback e utilizza WhatsApp per capire perché i clienti abbandonano il carrello: il brand riesce così a offrire soluzioni quando il ciclo di vendita non si completa, registra le informazioni per convertirle immediatamente in una vendita. Sempre in Brasile, il produttore di scarpe Usaflex, attivo anche con uno shop digitale, per migliorare la comunicazione dei clienti con i suoi negozi fisici, ha utilizzato campagne di marketing con video e codici QR che reindirizzavano il cliente al canale WhatsApp del negozio più vicino. Il commercio conversazionale permette dunque di instaurare un dialogo con il cliente, attraverso software e app da integrare al proprio sito eCommerce, che a costi non spropositati garantiscono un alto livello di efficienza e consigli personalizzati in base alle risposte degli utenti.