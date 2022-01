Da Codè Crai Ovest laboratori di educazione alimentare nelle scuole

Continua quel trend che vede la gdo diventare promotore di conoscenza e buone abitudini a tema alimentare presso i più piccoli attraverso il mondo scolastico. Una pratica diversa da quella della sponsorizzazione, che trasforma il ruolo del player e spesso dello stesso punto di vendita, avvalorandone la natura sociale e intrecciando con la comunità un diverso tipo di sodalizio.

Una nuova iniziativa su questo tema è quella di Codè Crai Ovest, in collaborazione con Food Education World. L'insegna ha infatti dato il via ad una serie di laboratori gratuiti nelle scuole volti ad educare i più piccoli ad un’alimentazione sana, consapevole e sostenibile: questioni che, inevitabilmente, sono e saranno sempre più centrali per la stessa gdo, che veste così i (saggi) panni del divulgatore interessato.

Workshop, quiz, giochi didattici e sensoriali durante i quali si cucina, si scoprono le proprietà degli alimenti, si riflette sul valore del cibo e si impara a non sprecarlo. Questa la sostanza del progetto pilota partito in Piemonte, con quasi 50 le classi che hanno aderito dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole medie.

Sono quattro i percorsi proposti, che si differenziano in base alla fascia d’età e si svolgono online, in presenza nelle classi, ma anche all’interno dei punti di vendita Crai, a conferma di quanto sottolineato in apertura. Tutti i percorsi sono integrati da una raccolta di materiali (schede di attività, schede di approfondimento, proposte bibliografiche ecc.) racchiusi in un portale didattico che viene messo a disposizione di tutti gli insegnanti.