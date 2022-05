Da Leroy Merlin 30 giardini per le api e altri insetti impollinatori

Prosegue l’impegno per le scuole con un nuovo modulo didattico digitale “Gli AmicoEco” dedicato alla tutela della biodiversità

In occasione della Giornata Mondiale delle Api, che si celebra a livello internazionale il 20 maggio, Leroy Merlin lancia un progetto dedicato alla salvaguardia di questi insetti per rafforzare il proprio impegno per la tutela dell’ambiente. L’azienda multi-specialista del fai da te per la casa ha realizzato in circa 30 scuole e associazioni in tutta Italia dei “giardini per insetti impollinatori”, in cui questi ultimi possono trovare un ambiente sano e protetto per cibarsi di nettare e favorire quindi la riproduzione di piante e fiori.

Il contesto: da queste fondamentali “sentinelle della biodiversità” dipende la produzione di circa il 70% delle principali colture agrarie e l’indotto economico da esse generato. La sopravvivenza di questi insetti sul pianeta è però messa in pericolo dall’impatto dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento e dell’utilizzo dei pesticidi, tanto che in Europa circa metà delle specie è in grave declino e un terzo è in pericolo di estinzione.

Grazie alla disponibilità di diversi collaboratori Leroy Merlin di circa 30 punti di vendita in Italia, che hanno dedicato volontariamente il proprio tempo, e con il supporto dell’associazione no-profit degli Impollinatori Metropolitani, sono state costruire delle vere e proprie mini-oasi della biodiversità nei diversi territori (tra le regioni coinvolte Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Sicilia), affidandole alla cura di scuole e associazioni per dare un habitat sano a migliaia di insetti. La “Giornata Mondiale delle Api” diventa inoltre l’occasione per consolidare l’impegno di Leroy Merlin per diffondere i principi della sostenibilità nel mondo della scuola e per sensibilizzare le nuove generazioni alla salvaguardia della biodiversità attraverso la protezione degli insetti impollinatori. La partnership dell’azienda con CivicaMente per il percorso didattico multitematico “Gli AmicoEco” si arricchisce del nuovo modulo digitale “Gli impollinatori e la biodiversità. Le api” dedicato ai bambini tra i 5 e i 9 anni. Grazie a questo contenuto, che ha già coinvolto circa 300 istituti in tutta Italia attraverso lezioni multimediali, curiosità, laboratori e quiz di verifica, alunni e alunne hanno la possibilità di avvicinarsi al mondo degli insetti impollinatori e di comprendere il loro fondamentale ruolo assunto nella tutela della biodiversità e degli ecosistemi.