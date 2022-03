Dagli specialisti dei prodotti da forno, una linea premium da gustare a casa

Dolciaria Acquaviva Spa è una consolidata realtà con esperienza pluriennale nel settore HO.RE.CA. e da anni partner di fiducia di oltre 60 prestigiose insegne GDO. Dal 1979 ad oggi l’azienda ha intrapreso un viaggio, che dura ormai da oltre 40 anni - attraverso tappe, obiettivi e acquisizioni importanti - che ha trasformato un’industria familiare in un Gruppo leader del mercato.

Ogni giorno negli stabilimenti Acquaviva si compie una magia, una ricetta fatta dal perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione, ricerca e semplicità, tecnologia e artigianalità, per assicurare la produzione di bontà da forno rispettando la filosofia e il saper fare Made in Italy. Grazie alla sinergia con il mondo GDO e allo stimolante suggerimento dei buyer, il gruppo ha abbracciato una nuova sfida.

“Dopo aver studiato le abitudini dei consumatori in maniera approfondita - racconta il CEO, Pierluigi Acquaviva - abbiamo selezionato con cura gli ingredienti e creato delle ricette dedicate ai prodotti Retail. Questo progetto ha l’obiettivo di soddisfare sia i bisogni raccontati dai consumatori sia il rispetto di requisiti per noi fondamentali come la sostenibilità, i prodotti di filiera tracciata, gli ingredienti certificati minuziosamente e reperiti sul territorio, in modo che creino circolarità e valore per tutti gli operatori. La grande sfida che ci siamo posti è di dare concrete risposte alle aspettative del Cliente dei nostri partner GDO”.

Da questa fase di ascolto, ricerca e innovazione di ricetta, nasce la Linea Retail Acquaviva, che vuole posizionarsi con un’offerta differenziante rispetto ai già noti prodotti da forno in busta, proposti da altre aziende del settore.

Ingredienti naturali, antica cultura dei prodotti da forno e processi all’avanguardia si uniscono in modo equilibrato per dare vita a prodotti di grande qualità, dal gusto inimitabile e certificati tramite i disciplinari più severi.

“Abbiamo deciso di farci garanti di un’identità della cultura culinaria italiana, racchiusa in gesti rituali e quotidiani – aggiunge la Responsabile Marketing del gruppo, Federica Moretti - e di renderla replicabile dai consumatori nella propria casa, gustando un prodotto sicuro, goloso e di qualità”.

Oggi Acquaviva è un Gruppo da oltre 90 milioni, racchiude più marchi e realtà produttive specializzate nei prodotti di prima colazione, sfoglie dolci e salate, pani speciali, cake, dessert e monoporzioni.

Con 4 stabilimenti sul territorio nazionale, 35 mila mq di superficie operativa, 10 linee di produzione, una capacità produttiva di 530 milioni di pezzi annui e un assortimento di oltre 600 referenze, Dolciaria Acquaviva presidia il mercato nazionale e internazionale, esportando in tutto il mondo la cultura del Made In Italy, ed è pronta ora a supportare i punti vendita su tutto il territorio nazionale nel regalare ai propri consumatori prodotti premium per ogni momento della giornata, direttamente nelle proprie case.

Per maggiori informazioni: www.dolciariaacquaviva.it